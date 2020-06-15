11月3日美國選民還能正常投票嗎

6月上旬喬治亞州、馬里蘭州和西維珍尼亞州初選、4月威斯康辛州初選、以及之前賓夕法尼亞州和印第安納州初選，都或多或少出現了投票混亂的情況。一些州同時舉行的地方選舉和聯邦參議員初選也遇到類似問題。

由於投票機故障、疫情社交距離導致的長線排隊或推遲投票以及部分選民放棄投票，加上左派指控右派「打壓選民」的問題，都讓2020疫情年的投票很難正常進行。

經歷數周的抗議示威和暴力升級，以及警察暴力和種族歧視等問題的集中辯論，非洲裔選民和其他少數族裔選民，以及同情和支持他們的温和白人選民，似乎都願意通過投票帶來改變，這首先就體現在地方選舉或總統初選。

但是，這種熱情能否一直持續到11月並轉變為實實在在的選票，並帶來他們所期待的改變，則是一個未知數。

比如6月9日的喬治亞州初選受到全國關注。本來此次初選已經因為新冠肺炎疫情延後3個月舉行，但州政府斥資1億多美元引進的新投票系統還是遭遇了各種各樣的問題。其中，亞特蘭大（Atlanta）大都會區個別縣問題最為嚴重。選民戴着口罩，有些都是坐着輪椅來的，加上天氣炎熱，很多選民也放棄了投票。有許多選民抱怨排隊排了多個小時，最後卻被吿知投票機壞掉。有些投票點甚至找不到投票機。

而最近多個州的抗議示威又激發了更多人出來投票，進而又加重了這些問題。喬治亞州大報《亞特蘭大憲法報》將其形容為「選民的煎熬（Voters' ordeal)」。

對於這些問題，州政府認為，是地方票務管理不善導致的後果，和負責選舉事務的州務卿辦公室毫無關係。雖然有些設備交付推遲，或者被送至錯誤的地點，但設備總體上運行良好。而且，因疫情關係，選務工作人員短缺，許多縣不得不減設投票所。但地方縣均認為，州務卿辦公室應該對此負責。尤其是該州民主黨人藉此再次指控共和黨人打壓選民投票。

左派這種指控在2018年州長選舉以來一直存在，對於此次初選，主政的共和黨州政府也提前做了一些工作。

抗議活動席捲全美，白宮也遭包圍（請點擊圖集放大觀看）：

+ 8 + 7 + 6

在投票前，共和黨籍州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）和特朗普（Donald Trump）政府一樣，高調稱讚自己應對疫情的成功，稱州務卿辦公室為票務工作人員購買了數萬口罩，郵寄了近700萬張缺席投票申請表。另外，州務卿還主動鼓勵郵件投票。這次初選有約100萬喬治亞州選民採取郵寄投票，另外32萬人已經完成提前投票。

但即便如此，郵寄投票方面，後勤問題同樣突出，有些人的申請並未奏效，一直未拿到選票。有些人懷疑該州是否準備好在今年11月舉行一次公正的投票。

如果喬治亞州和賓夕法尼亞州初選中出現的這些投票問題延續到今年11月大選投票日，尤其是疫情和經濟衝擊無法得到有效緩解的話，此時州政府和縣政府之間、共和黨和民主黨之間相互指責、互相找替罪羊的現狀很有可能會是特朗普團隊和拜登兩個團隊爭執的一個縮影。

喬治亞州共和黨政府承諾對民主黨掌控的至少兩個縣展開調查，希望能在11月大選前解決問題，但無論是機器故障，還是共和黨有意為之，還是地方票務官員無能，或選務人員配備不足，要想保證今年大選投票萬無一失，或者零爭議，絕非易事。這都為可能的大選投票爭議埋下了隱患。