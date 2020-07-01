俄土歐逐鹿東地中海　利益龐大的油氣博弈

自2011年阿拉伯之春以來，利比亞內戰愈發膠着，如今已是各方勢力的競技場，俄羅斯和土耳其也各在敵對陣營裏扮演要角，這是雙方近年繼敘利亞北境衝突後，在他國的第二次交鋒。

6月14日，兩國原定於土耳其首都安卡拉舉行部長級會晤，共商利比亞停火協議，最終卻臨時改為電話會談，下次會期則有待研擬。

與夾雜地緣、庫爾德獨立因素的敘北戰線相比，土耳其之所以在2020年冒險涉入俄國耕耘已久的利比亞戰區，為的便是在東地中海的油氣博弈戰中獲益。21世紀後，隨着探勘技術革新，東地中海底超過122萬億立方英尺的油氣浮上新聞版面，既引發新一波地緣政治對抗，也在一定程度上加劇了利比亞內戰衝突。

土耳其為在油氣博弈中獲益，揮軍北非利比亞戰場。圖為交戰下的利比亞部隊。（Getty）

地中海東部海域的饋贈

西亞與北非油氣儲量豐富，卻極度不均。海灣石油國能以油氣經濟供養政體與國民，但東地中海地區的埃及、以色列、巴勒斯坦、約旦、黎巴嫩、敘利亞、土耳其、塞浦路斯和希臘等，便長年身處油氣進口狀態。

2009年，以色列率先在東地中海探勘出氣田，如同萬里晴空一聲炮響，翻轉了國家的能源安全困境。據估計，以色列發掘的油氣田價值高達600億美元，且按照當前需求水平，可滿足以色列40年以上的天然氣用量。繼以之後，他國也不遑多讓，埃及、塞浦路斯、黎巴嫩等紛紛加入探勘，各有進展，塞浦路斯更發掘出儲量價值達1000億美元的天然氣，可供該國210年發電用。

有鑑於上述百花齊放的局勢，埃及遂於2019年提議成立「東地中海天然氣論壇」（EMGF），以安排區域內的油氣開採規劃，並獲得各國正面回應。2020年1月16日，埃及、塞浦路斯、希臘、以色列、意大利、約旦和巴勒斯坦權力機構簽署了EMGF基本章程，並將論壇總部設於開羅，埃及更開始自以色列進口天然氣，以色列也期望能借埃及的蘇伊士運河，將油氣出口至印度。

上述安排看似皆大歡喜，卻獨漏了地中海要角：土耳其，這並非眾人健忘，而是各國有意為之。

以色列期望能借埃及的蘇伊士運河，將油氣出口至印度。（新華社）

孤立致使土國揮軍

自從塞浦路斯參與探勘起，土耳其便坐立不安。

1972年，土耳其以「保護土耳其裔塞浦路斯人」為名，出兵塞島與希臘兵戎相見，併成功扶持「北塞浦路斯土耳其共和國」獨立，從此成了希臘與塞浦路斯的仇家。而面對塞國2015年後對此區的積極探勘，土耳其深恐前者暗中聯絡他國謀求軍事部署，故多次公開表示不允許任何在土耳其和北塞浦路斯海域的採氣行動。2018年以來，土耳其已向塞方的專屬經濟區派出了四艘地質勘探船，更於2019年出動多艘軍艦，阻止塞方的勘探活動。

但此舉不僅無濟於事，反讓塞浦路斯更加依賴區域開採框架，並開始與希臘、埃及、以色列展開能源合作，最終導致了土耳其在此區的實質孤立，甚至連歐盟都對土耳其在塞浦路斯領海的鑽探活動表示譴責，並出台經濟制裁。

面對上述局勢，土耳其決定兵行險招。首先，其主動聯繫北非的利比亞，並與內戰中的民族團結政府（Government of National Accord）結盟，雙方在2019年11月27日簽署備忘錄，劃定了彼此在地中海的管轄領域，並開始探勘作業。

土耳其與利比亞民族團結政府結盟。（AP）

此舉看在希臘、埃及、塞浦路斯等其他地中海沿岸國家眼中，無異於「私分海產」，偏偏埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）又在2020年1月出兵利比亞，意圖貫徹土耳其對東地中海的地緣影響及資源掌控，自會加劇沿岸諸國的怒火。最後不僅導致希臘驅逐土耳其大使，也引得埃及為此軍演，更讓土耳其完全被排除在EMGF框架外。

而就土耳其本身視角觀之，其與塞浦路斯、希臘長年不睦，也有能源需求，再加上埃爾多安個人的政治需要，被孤立的中型軍事強國走上出兵之路，也稱得上是某種天時地利人和的發展。如今其不僅可與利比亞聯合探勘東地中海域，也可在利比亞大陸架上進行鑽探作業，利比亞民族團結政府實是以自身的海洋經濟權益，來購買土耳其的軍事支持。

然而在土耳其與油氣資源間，尚有俄羅斯的勁旅橫陳，如何跳好這曲北非雙人舞，考驗着土俄兩國的默契。

歐洲意圖擺脱對俄管線依賴

自從2011年利比亞動亂以來，俄羅斯的腳步便從未離開，如今其支持東部國民代表大會（House of Representatives），恰與土耳其支持的民族團結政府分庭抗禮。

但身為世界第一的天然氣大國，俄羅斯光本土天然氣探明儲量便高達47.8萬億方，故其在利比亞的主要戰略目標並非油氣，而是地緣影響力。土耳其雖與其爆發代理人衝突，卻是地中海油氣博弈上的意外戰友。

2013年烏克蘭危機後，為免兩國衝突影響能源安全，俄羅斯轉與土耳其連手修建「土耳其流」（TurkStream）天然氣管線，以俄國的克拉斯諾達爾邊疆區為起點，跨越黑海延伸至土國。此線已自2020年1月起，向保加利亞、塞爾維亞、匈牙利、斯洛伐克和奧地利等國供氣，未來也將逐漸擴及其他歐洲國家。

俄土兩國在地中海油氣上，具有共同利益。（AP）

然而東地中海油氣博弈開始後，以色列、埃及、塞浦路斯和希臘四國有意修建由希臘通往歐陸的天然氣管線，對歐洲國家而言，此舉既可降低對俄依賴，又能加強自身能源安全，形同地緣政治新籌碼，自然樂見其成。

但對土俄兩國而言，此一消息有如出局宣吿，俄國或恐失去管線優勢，土國則擔憂油氣旁落，雙方於是一拍即合。儘管雙方在利比亞內戰中分屬不同陣營，卻在此事上利益相近，故土俄在利比亞未如敘北般激烈交火，而是時有調停、談判。

在不遠的未來，東地中海油氣將成新一波歐亞地緣政治鬥爭焦點，平靜的海面下，盡是強權的籌碼，以及結盟的契機。