【港版國安法】80國同一天表態　展現三大現實

中國全國人大常委會6月30日全票通過了香港《國安法》，國家主席習近平當日簽署第49號主席令予以公布，香港特區政府6月30日刊憲公布，即日晚生效。同樣是6月30日，聯合國第44屆人權理事會會議在瑞士日內瓦舉行。

中方通過法案後，包括法英國、日本、歐盟15個成員國在內的27個國家立即在日內瓦發表聯合聲明，表示中國必須重新考慮香港《國安法》，該法威脅到香港自治區的各種自由。同時，古巴代表53個國家發表聲明，稱不干涉主權國家內部事務是《聯合國憲章》重要原則和國際關係基本準則，各國有權通過立法維護國家安全，歡迎中國立法機關通過港區國安法。

80個國家在同一天分化為兩個不同的群體就涉華事件表明立場，並不常見。

以美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的態度為代表的觀點認為「一國兩制」已亡，港版國安法的生效意味着「香港自由的消亡」；認為中國該法案引發國際社會的普遍關注，尤其是包括不少發達國家在內的27個國家反對，對中國非常不利；認為美國對華採取制裁措施後，其他國家會否有進一步的動作值得憂慮。也有聲音認為立法是中國內政，可以無視他國置喙。

該如何看待國際社會對香港《國安法》的態度？真實的國際輿論聲音是什麼樣的？中國該如何面對反對之聲？

6月30日，港版國安法正式刊憲生效，翌日七一遊行首次被禁。但截至當日14時至15時，記者目測有數以百計至千計遊行人士，在銅鑼灣及灣仔一帶，沿車路向金鐘方向移動，沒有完全堵路。旗幟大幅減少、零暴力，人數相較往年七一遊行較少。（HK01）

首先，真正的較量發生在中美之間。

港版國安法從提上日程到現在塵埃落定，期間充滿反對的聲音。曾經統治香港的英國，從七位前外相到末代港督彭定康（Chris Patten）再到現任外相、首相一直是堅定的反對者。英國多次表明，一旦港版國安法實施，將加大英國國民（海外）護照（BNO）人士的簽證權利。

美英加澳四國以及七大工業國集團（G7）外長都曾就中國此次立法發表聯合聲明。歐洲議會6月19日曾以大比數通過議案，假如中國在香港實施國安法，歐盟將可以上訴至海牙國際法院，並利用經濟方式勸阻北京。歐盟與中國領導人在6月23日舉行視頻峰會，歐盟方面則表示「譴責」（deplore），並由歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會後表示，「我們將與我們的國際夥伴就此事保持聯繫，並會就採取怎樣的應對措施保持謹慎關注」。

本質上，27國於6月30日的聯合反對聲明，是上述聲音的重申。但是真正採取措施的則是美國。

6月29日在港版國安法尚未通過之時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就宣布了對香港的制裁措施，從即日起撤銷香港的特殊地位，暫停對香港執行優惠待遇的法規，對防衛設備與相關技術出口香港進行管制，並就進一步消除差別待遇進行評估。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）6月29日宣布，已撤銷香港的特殊地位，暫停對香港執行優惠待遇的法規，包括出口許可豁免，並正就進一步消除差別待遇進行評估。大抵與特朗普5月29日針對中國發表演說時所提及的內容相符。

此前6月25日美國參議院還通過了《香港自治法》，授權美國政府對實施港版國安法相關的內地與香港官員，以及與之有往來的金融機構，實施簽證與金融制裁。

美、歐、英、加、澳、日、新西蘭對港版國安法的立場各有不同，點大圖瀏覽：

+ 5 + 4 + 3

這27國大都是經濟發達的國家，也是決定今天國際秩序的主要國家，他們的聲音不可以被忽略。但是，也要看到這些國家並非都要站到中國的對立面。

歐盟有自己的價值傾向，歐盟發聲符合自身的國際定位，歐盟無法做到不表態。脱歐之後的英國需要在全球找到自己的最新位置，面臨同中國就貿易進行洽談的局面。但是作為曾經的宗主國，英國的措施力度尚且不及美國，這也很說明問題。

立法完成之後，最關鍵的是實施。

中央多次公開表示，美國反華勢力與香港極端激進勢力等密切勾連，是香港持續暴亂的主要推手。這是中國的官方立場：立法是阻止外部勢力干涉香港事務的前奏，美國則首當其衝。日後中美在香港問題上涉及具體利益的判例交鋒，會逐步明朗化、細節化。其他對香港事務涉入不深的國家，很大程度上不會成為和中國發生矛盾的主體。

因此，在那27國中，美國的反對帶有實質措施，而其他各國的反對也更多是姿態。

對此，中國也要找準最主要的矛盾。中國不能同時站到27個國家的對立面。哪些國家是必須全力應對的，哪些國家是需要重點敲打的，需要細心甄別。

53國公開支持中國，相關表述， 點大圖瀏覽：

+ 2

其次，從27國反對，53國支持看，中美都有自己的支持者。

百年未有之大變局決定了這個時代是一個變化的時代，各種思想交織。冷戰早已經結束、單極霸權也日漸式微，但依附關係在一些領域尤其是對於小國家來說普遍存在，中美在一些領域都有一部分的堅定支持者。

中美競爭不是冷戰，但是無法完全杜絕冷戰色彩。美國有自己的盟友，盟邦關係是美國霸權的基石。能在一個話題上獲得53國支持。乍一看中國也在積極擴大勢力範圍，形成自己的陣營。實際上中國奉行不結盟的政策，中國有朋友，沒有盟友，這一點中國必須不斷對外辯清。

中美之間的紛爭有兩國的利益之爭，未來也有可能是小國綁架大國所引發。中國要爭取做到不被小國利用，同時也要做到不被他國誤解。

第三，放眼國際社會，中國遭到27國個發達國家反對，獲得53個發展中國家支持，說明中美矛盾已經是當今世界最主要的矛盾。不只是已經開始打壓中國的美國對此非常清醒。歐盟、英國、印度、日本等其他各方都要對此有清醒的認識。

香港是經濟文化交流中心，更是意識形態、國際政治鬥爭的中心。中央在香港問題上出重拳，該決措於國際政治維度的考量，除了要徹底向美國出手，更是要震懾諸多「渾水摸魚」的國家——對北京而言，香港不能繼續成為各國反華、反共的基地和前沿。