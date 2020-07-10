李光耀從未離去：從大選解讀新加坡的制度自信

7月10日，新加坡564萬人口中的265萬人參加了新一輪大選，該國副總理兼財政部長王瑞傑已親自出馬，並作為執政黨「人民行動黨」（PAP）的第四代領導班子首腦參選。

由於在大選之前，PAP與其「勁敵」工人黨（WP）都經歷了人員換代，且以前國務資政吳作棟為首的一批政治耆宿都宣布退選，這種局面無疑讓外界會感慨「一個時代的結束以及新世代的接班」。加之新加坡現任總理李顯龍亦計劃在「這屆大選後的適當時間內，退居幕後」，一時間，華文世界也開始聒噪起新加坡的「李氏家族」的統治恐會因李顯龍下野而結束。

+ 5 + 4 + 3

必須承認，如果單從現象上來看，單個政治人物的起落沉浮無疑是刺眼的。但當外界仔細端詳新加坡的政治格局時，也可以發現，單純以李光耀、李顯龍等人的仕途來判斷新加坡的政治是淺薄無知的行為。

新加坡的政治體系是一套精英政府強力推進工業化和城市化，威權政治保持國內政局長期穩定，調控下的市場機制促進經濟繁榮，自由主義理念保障社會自由的系統。它是李光耀時代遺留的範式，也是新加坡制度自信的根源。

從李光耀時代開始，新加坡的政治格局就是在PAP的行動力之下維繫的，它不僅以對新加坡各界民眾的恩威並施著稱，也同樣以一套從基層開始，具備可持續性的選拔機制聞名於世。

李光耀曾經在PAP執政後，於1967年的一次演講中強調，PAP要把「創造一個自我延續的權力結構」當作重要目標。「自我延續」這一信條在此後又被升格為「自我更新」制度。為此，PAP每次大選都要推出四分之一的新人參選，為內閣提供預備梯隊。黨首也以身作則，主動規劃新老交替工作。

資料顯示，在吳作棟在1985年擔任李光耀政府防長後，就開始負責為PAP選拔新人，包括現任總理李顯龍、前外長楊榮文、內閣資政張志賢與尚達曼、前PAP黨主席許文遠、前貿易與工業部長林勛強、現任外長維文、前PAP黨副主席雅國、前人力部長林瑞生等都是在此期間被遴選入閣的。

在2020年4月後，新加坡爆發了一場以外來務工人員為中心的冠狀病毒疫情。這場風波也考驗了當局的管制能力。（Getty）

此外，在吳作棟、李顯龍等人物色與培養接班人的過程中，其決策也是提交PAP行政委員會這一領導層討論決定的，這種做法不僅可以確保其獲得整個團隊的擁護，也使新舊領導層的接班過程以軟着陸方式完成，由此確保了黨的執政理念和政策的延續性，解決了一黨長期執政條件下，領導骨幹隊伍活力的問題。

目前，PAP仍然堅持着李光耀時期確立至今的走訪基層的制度。PAP議員在任期內會展開大量走訪工作。他們不僅要挨家挨戶敲門拜訪選民，詢問和聽取意見。更在於要將基層意見反饋到上層，使民眾切實感受到執政黨就在身邊，願意傾聽和提供幫助，從而密切了PAP與民眾的聯繫，鞏固了其群眾基礎。考慮到在2020年的新冠危機時期，新加坡選民大多希望有一個強有力的政府，因此，繼續支持現政府或已成為合理選擇。

從某種意義上來說，新加坡的現狀也許正如吳作棟在PAP成立45周年時所言，PAP「不只是個普普通通的政黨，它是一個能維繫全國的國家主要體系」。雖然新加坡有國家機關，如司法界、公共服務委員會、總統理事會等，但有能力治理國家的或許就只有制定了制度和議程，並以改善民生、發展經濟而得到民眾的認可和支持的PAP。

於是，當外界開始聚焦「無懸念、有看點」的新加坡大選，新加坡民眾也津津樂道於「接班人」王瑞傑在其選區能否抵禦反對黨的挑戰時，這種聊勝於無的看點也證明了另一個事實，即李光耀時代確立的PAP的壓倒性權威地位至今仍然是新加坡的核心。

儘管新加坡作為「亞洲四小龍」的光芒已經不像80年代中期那樣閃耀，但它作為李光耀留下的最大遺產，顯然仍具備不可磨滅的價值。這種制度帶來的自信可能也在吿誡外界：李光耀的光環仍然籠罩在獅城上空。