華為險境求生　TikTok憑藉什麼活下去

繼中國通訊巨頭華為在國際受到美國的「圍追堵截」後，中國另一個高科技產品也受到了美國的施壓。

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）7月12日表示，美國總統特朗普（Donald Trump）預計將對抖音海外版TikTok和微信採取「強力行動」。此前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月7日也曾在公開場合也表示，美國要有封禁TikTok的考慮。

另據路透社7月7日的獨家報道表示，兩位消息人士透露，美國聯邦貿易委員會（FTC）和司法部正在調查TikTok未能履行2019年簽署的保護兒童隱私協議。事實上，自2019年的11月份開始，美國國會參議院召開關於數據安全問的聽證會，隱隱的將矛頭指向了TikTok身上。TikTok在國際市場上也呈現出了腹背受敵的狀態。據統計，僅2019年上半年，TikTok被海外調查超過250次。

美國陸軍和部分國安安全部門已經禁用了TikTok。（Reuters）

TikTok目前的境遇不禁讓人想到了華為，不少輿論有聲音認為，TikTok的母公司ByteDance或將重蹈華為覆轍。自2018年華為前高管孟晚舟被捕事件之後，美國開始不斷地擠壓華為在國際市場的空間，加之疫情的疊加影響，該公司的營收也因此遭到了一定的衝擊，2020年上半年的營收出現了10%的放緩幅度。

如今，美國的目光轉向了中國互聯網企業，開始鼓動各國政府在數據保護和審查維度對TikTok等移動應用程序（APP）發起質疑。在這樣的情況下，ByteDance如何能讓TikTok在國際市場上繼續存活？

從目的上分析，美國打壓TikTok與華為類似。ByteDance跟華為一樣，都是中國高科技公司，有着引領互聯網科技的重要技術，譬如華為掌握的第五代移動通信技術（簡稱5G）目前處於世界領先水平，TikTok的全球下載直逼20億，這些成績對國際互聯網產業的推進和變革有着重大的影響，但本質上都威脅到了美國在文化及科技領域的霸主地位。

最凸顯的一個例子便是美國年輕人在TikTok抵制特朗普重啟集會活動的行為，這不僅意味着TikTok成功滲入了美國互聯網文化，更讓美國傳統社交平台Twitter、Facebook面臨了巨大的挑戰。

再加上美國如今已經進入了選舉季，打壓中國企業也是特朗普政府的政治操作，助力打中國牌，以此取悦他的基本盤。以上種種因素決定了TikTok在國際市場上與必會遭到與華為類似的境遇，陷入中美政治漩渦之中。

但需要注意的是，華為和TikTok雖然處境相似，但並非毫無「出路」。與華為存在「後門」的擔憂類似，西方等對於TikTok發出的質疑是關於數據安全與審核的問題。美國政府一直表示對TikTok不信任，指責ByteDance與中國政府共享用戶數據。

對於美國的指責和打壓，ByteDance並非毫無生機。首先，不只是嘴上否認，還需有實質舉措。在這一點上，ByteDance作出了較好的示範。此前，ByteDance的中外產品（抖音和TikTok）雖然是各自團隊獨立運營，但兩者共享一些技術團隊。然而，為了應對美國的指控，打消外界的質疑，ByteDance當機立斷，於 2019 年初開始進行代碼和數據的訪問權限分割工作：即大陸團隊負責大陸的產品（即抖音），境外團隊負責境外的產品（即TikTok），完成分割之後大陸的團隊不再擁有對境外產品數據和代碼的權限。

ByteDance的邏輯非常簡單：既然西方對TikTok數據庫存疑，那麼以分割並獨立大陸與境外的數據庫是應對美國指控的一個有效方式。

其次後續的處理也需要謹慎，要真正做到融入西方的「規則圈」。僅僅分割或許還難以在一時之間讓所有的質疑停止，在一些問題上TikTok也需要保持着「海外立場」。例如港版國安法公布之後，TikTok迅速做出決定退出香港市場，由抖音繼續為香港提供服務，雖然這一決定無法完全打消國際對TikTok的質疑，但可以讓TikTok儘量避開香港國安法引發的數據數據安全爭議，以此維護分割數據庫達成的效果。

再從華為被打壓的經歷來看，這是危機也是機遇，華為7月13日公布了2020年上半年營收數據，數據顯示該公司營收增長13.1%至649億美元。換而言之，華為並沒有因美國的打壓而被擊垮，這主要還與其後期的公關操作有關。TikTok完全可以如華為一般藉此機遇加大輿論公關和品牌知名度，美國被圍堵，不代表就失去了全球市場。

事實上，ByteDance也一定程度上贏得了西方部分國家的認同，譬如法國高中畢業會考放榜，該國總統馬克龍（Emmanuel Macron）註冊TikTok，並於7月7日向畢業生發表祝賀。在TikTok備受質疑的情況下，馬克龍的視頻實際上就是對該產品認同的一個表現。之後，TikTok若想在海外市場上繼續存活，以上所述或將是ByteDance今後需要繼續執行和借鑑的「自救法則」。