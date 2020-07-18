佛州疫情失控　特朗普提名黨代會壓力倍增

7月16日，美國佛羅里達州新冠肺炎（COVID-19）確診病例持續飆升，新增156人死亡，創下單日新高。該州確診人數也增加13,965人，使得該州感染人數達到315,775，死亡4,782例。

佛州傑克遜維爾市（Jacksonville）是共和黨8月黨代會的舉辦地。之前共和黨之所以將黨代會地點由北卡萊羅納州的夏洛特市（Charlotte）改至傑克遜維爾市，就是因為佛州不要求黨代表都戴口罩和保持社交距離。而北卡州由民主黨控制，要求戴口罩和保持社交距離，共和黨故而放棄。美國總統特朗普（Donald Trump）也希望在紅色州舉辦黨代會能夠最大程度地保持現場的熱烈氣氛。

但是佛州疫情的爆發讓共和黨人難堪。按照當前規劃，出席傑克遜維爾市黨代會的人都要接受核酸和體温檢測。儘管如此，一些共和黨人已經明確表態不會前往黨代會現場。

2020年7月10日，美國總統特朗普抵達佛州邁阿密國際機場時未佩戴口罩，而接待他的地方官員則佩戴口罩。（AP）

比如，艾奧瓦州聯邦參議員格拉斯利（Charles Grassley）、緬因州聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）、堪薩斯州聯邦參議員羅伯茨（Pat Roberts）、密蘇里州聯邦參議員布倫特（Roy Blunt）等年長或資深大佬均表示會缺席黨代會。羅姆尼（Mitt Romney）這樣的特朗普批評者也已表態拒絕出席，而眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）和以及共和黨眾議員喬丹（Jim Jordan）等特朗普支持者大多表態會出席黨代會。盧比奧（Marco Rubio）和克魯茲（Ted Cruz）等其他保守派參議員則持觀望態度。

共和黨方面的做法和民主黨形成鮮明對比。7月16日，民主黨宣布，要求所有國會民主黨議員和黨代表缺席今年8月舉行的黨代會，所有會議都將虛擬方式舉行。

而且民主黨黨代會的場地也由威斯康辛州密爾沃基市（Milwaukee）近2萬人的籃球比賽場轉移到附近更小的威斯康辛中心（Wisconsin Center）舉行。該中心曾是2004年綠黨黨代會舉辦場所。

另外，今年民主黨黨代會期間，除了民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）和其他演講者以外，只留民主黨管理層在現場配合工作，包括將直播節目和精選內容混搭播放。

2020年6月23日，一群年輕支持者在鳳凰城聽取美國總統特朗普的講話。（AP）

應當說，特朗普作為總統在競選方面享有先天資源和媒體優勢，無需通過高調辦黨代會來提升選情。但疫情蔓延、股市熔斷、失業率飆升，已經導致他支持率下跌、落後於拜登，迫使他不可能放棄任何一個提振選情的機會。即便是7月佛州疫情未緩解的形勢下，共和黨方面也沒有調整黨代會舉辦模式的計劃。由此可以看出特朗普及共和黨團隊更重視選舉利益，而非疫情防控。

除了高調舉行黨代會，特朗普也一直尋求儘快重啟大規模的政治集會。特朗普6月20日在俄克拉何馬州的疫情期間首場競選集會，也遭遇了上座率低的尷尬局面。為了改變策略，特朗普7月份在新罕布什爾州舉行競選集會前撤換了競選經理。

分析認為，特朗普很難在疫情和競選之間把握好平衡。雖然他近來在疫情防控措施上的態度有所變化，比如開始在公開場合戴口罩和表揚美國國家過敏與傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）博士，但總體上依然將自己的選舉利益置於第一位，這根本無助於當前美國疫情的有效防控。