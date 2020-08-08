大爆炸與一帶一路相關？黎巴嫩何以炸裂港台輿論場

周二（8月4日），黎巴嫩首都貝魯特港區發生爆炸，造成超過150人罹難，5,000多人受傷。爆炸起因尚在調查中，但初步顯示乃因修繕工人焊接倉庫庫門時，火花濺射至庫中硝酸銨所致。自2013年起，這批危險貨物意外來到貝魯特，並在庫中存放了6年之久，但皆未獲黎國政府正視，因而釀成慘劇，引發如今的民怨聲浪。

然而，在萬里之外的港台，網路初始輿論幾乎是另一種樣態。在爆炸不久後的8月5日中午，Facebook上忽有自稱出身化工產業的台灣網友指出，此次爆炸乃是「一帶一路」導致硝酸銨產能過剩所致。此般論述雖無實據證明，卻隨即引發大批港台網友點贊分享，並被某些媒體引用、跟進報道，成功延續話題熱度。

一場意外，幾番輿情。「一帶一路」雖炸裂了黎巴嫩，卻也在無形中爆破了港台的思緒。

中國的實際硝酸銨產量

根據8月5日的網友貼文，其認為「一帶一路」該為黎巴嫩大爆炸負責的原因為：中國早年以國家機器之力，力促全國生產硝酸銨，最後「打敗各國」，並自2012年起逐漸產能過剩，最後眼見國內囤無可囤，只好透過一帶一路「半買半送」，將大批硝酸銨塞入沿線國家的倉庫中，黎巴嫩便是其一。然而由於國際市場並無需求，導致2,750噸的硝酸銨在庫中囤了6年無法賣出，最後釀成悲劇。

這篇文章發出時，硝酸銨的貨源等相關信息尚未明朗，但其中的背景信息錯誤已相當明顯。首先根據總部位於紐約的數據公司Knoema統計，截至2019年，世界最大的硝酸銨出口國始終都是俄羅斯，其年出口量高達349.6萬噸，遠多於排名世界第2的立陶宛（46.3萬噸），其餘前五名則依序是格魯吉亞、保加利亞與美國；而文中所指「產能過剩打敗各國」的中國，其實只排世界第12，出口量20.2萬噸。

8月4日，黎巴嫩首都貝魯特港區發生爆炸，港台網路卻開始流傳「一帶一路負責論」。（AP）

此外近年國際硝酸銨價格的下跌、波動，主因並非是文中所述的「中國傾全國之力製造導致產能過剩」，而是因生產技術革新，導致國際整體產能大漲之故。而在中國，同樣是零關税出口的化肥品種，硫酸銨的出口數據明顯遠高於硝酸銨，後者更因國內產能的提升，供過於求，導致價格低迷，相關部門認為原因之一，便是國內企業無法有效打開國際市場。故為免價格持續下滑，已在近年增加限制，企業須透過公安部門審批才能生產硝酸銨。

撰文網友雖自稱化工業出身，但其顯然對硝酸銨的國際貿易信息、中國大陸的硝酸銨生產實況非常陌生，以致於字裏行間大出紕漏，卻仍在第一時間吸引許多目光。

黎巴嫩爆炸後的地景。（AP）

硝酸銨來自何方

8月6日起，消息逐漸明朗。貝魯特港邊的硝酸銨乃是在2013年，由俄羅斯貨船自格魯吉亞駛出，準備運往非洲的莫桑比克所致，是由當地國際銀行替商業爆破物製作公司代購，只因運輸費不足，故才轉至黎巴嫩貝魯特港加運重型機械。

但在發現船體老舊難以運載、船主突宣布破產後，這批硝酸銨便被棄置在貝魯特港，最後移至12號倉庫暫放，而非如文中所說「中國半買半送塞給貝魯特」，且黎巴嫩直到2017年才與中國簽署「一帶一路」的合作諒解備忘錄，何來以此名目接收中國硝酸銨並囤貨6年的可能？

而儘管文章內容荒謬至極，甚至在文末將此事偷渡至「不要相信兩岸一家親」的話語脈絡下，意圖用無關範式框限悲劇，其仍受到廣大網友關注。截至8月7日，該文已有2.1萬贊與1.4萬次分享，且底下留言至今無人對錯誤內容提出糾正；對比網上為黎巴嫩募款的貼文關注度，後者的人氣之低迷，彷佛所談之事來自平行世界。

爆炸後的貝魯特港。台灣網友認為港中倉庫的硝酸銨為「一帶一路」項目的產物。（AP）

虛擬跟風實為反中

同樣事涉黎巴嫩，超現實的「一帶一路負責論」，之所以能獲取不成比例的關注，原因在於這套反中劇本並非初次出現，而是做為「型塑主體」的主旋律，長年深埋廣大港台網友的潛意識，宛如此案囤積已久的硝酸銨，屢屢碰上時事之火便要炸裂。

以台灣為例，政策上的差別待遇、媒體的推波助瀾、網絡的烘托傳播，在在皆為劇本的共謀。在法規上，大陸籍配偶獲取戶籍所需年限多於其他外籍配偶，就連近期台灣教育部宣布開放境外舊生入台，也要在媒體說明會現場針對陸生上演髮夾彎大秀；台灣內部更屢有媒體在涉及中國的新聞上，發揮天馬行空的創造力，例如前些時日的「三峽大壩泄洪淹掉鳳凰古城，黃河水殺到錢塘江口」、「長江泄洪導致海水淡化，南韓養殖業恐爆死亡潮」等「經典作品」。

三峽大壩泄洪之景。（新華社）

上述事件透過網絡傳播，型塑起一波波跟風表態潮，既動員了情緒，也為論述添火加油。在反中劇本中，不論實情為何，中國永遠扮演無需質疑的「絕對邪惡」，供情節安排調度；而廣大網友身處其中，便恰似酒神祭上的狂歡者，拋下平日的道德禁忌，放縱本性、狂歌醉舞，盼藉原始激情，以羞辱中國的快感，實踐所謂「台灣主體」。

然而醉漢總有酒醒時。許多沉溺在反中幻境裏的台灣網友，每每清醒，便發現現實並未改變；而所謂主體，更彷佛只有在攻擊中國時才依稀得見，故其義無反顧、見酒就喝，寧可一次次在天方夜譚的迷城中游走，與無數醉漢抱團取暖，也不願因戒酒失去癲狂的歡愉。

到頭來，黎巴嫩爆炸事件只是藉口。在多數港台反中網友口中，即便此事源出宗派政治引發的治理問題，其堅持在「一帶一路要負責」的論述中徜徉，並且樂此不疲；而黎巴嫩的真實危機何在，又何以在災難後前行，既對成全劇本無益，自也就不在其關注範圍內了。