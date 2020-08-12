拜登選擇「賀錦麗副總統」　一個原因壓倒一切

美國前副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）8月11日下午宣布由加利福尼亞州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）擔任副手。賀錦麗自此成為美國歷史上首位參加大選的亞非裔女性副手。

賀錦麗能夠從20多人的候選名單脱穎而出，並不令人感到意外，因為她從3月初選開始就是副手熱門人選。拜登最終選她也參考了奧巴馬（Barack Obama）和希拉里（Hillary Clinton）等民主黨人的建議，之所以拖延至今才宣布，也是為了讓公眾保持對自己競選團隊的關注度。因為在全國抗疫的過程中，傳統競選和募款模式被打破，拜登要想吸引全國輿論的關注度，就要把握好時機。從現在開始，至下周民主黨黨代表大會開幕前，賀錦麗將是國內外輿論關注的焦點之一。

總體來看，由賀錦麗擔任副手，是拜登一個較為保險、穩重的選擇。在全國及關鍵州民調領先特朗普（Donald Trump）的情況下，拜登無需通過副手的選擇來拉高民調。根據歷史經驗，副手對大選的幫助並非決定性的。只要副手正常發揮，基本不會左右總統候選人的選情。但如果副手爭議太大或表現不佳，反而會拖累總統候選人支持率和得票率。2008年奧巴馬的共和黨對手麥凱恩（John McCain）當年的副手佩林（Sarah Palin）雖然不是共和黨丟掉白宮的決定性因素，但的確影響了麥凱恩多個州的得票率。

當然，拜登也看重賀錦麗多樣化的優勢：成功女性、哈佛高材生、事業順遂、少數族裔出身，且是第二個進入聯邦參議院的非洲裔女議員，且能被貼上很多個「第一」的標籤。比如，未來可能的第一位女性副總統。換句話說，拜登選擇她同樣是在嘗試創造歷史，這在輿論宣傳方面也很有吸引力。

不少非裔女性政客也許都可具備類似的「第一」標籤。但拜登沒有選擇前國家安全顧問賴斯（Susan Rice）這樣的資深人物，說明在華盛頓從政40餘年的拜登不需要一位華府成熟政客擔任副手。他沒有選擇賴斯，也是可能考慮到賴斯缺乏競選經驗，而賀錦麗成功競選經驗豐富，募款渠道多，風格也比較高調，剛好可以彌補拜登競選風格過於沉悶、缺乏活力之不足。這樣的話，副總統候選人的辯論會是一大亮點。

拜登和賀錦麗從初選對決到搭檔競選（點擊大圖瀏覽）：

拜登也沒選擇沃倫（Elizabeth Warren）這位左翼參議員，也說明他對收攏進步派左翼年輕選民並不擔心，或者說，沒有2016年那麼迫切。畢竟桑德斯（Bernie Sanders）領導的進步派士氣也有所緩減。拜登選擇賀錦麗、放棄沃倫，說明他依然希望民主黨不走極端，注重中間偏左的温和路線。這樣的話，共和黨及特朗普想要借批判社會主義等策略攻擊拜登，就很難找到着力點。

而促使拜登最終選擇賀錦麗的壓倒性因素就是為了提升非洲裔選民的投票率，尤其是搖擺州郊區的温和派女性選民的支持。

希拉里2016年之所以輸給特朗普，很大程度上是因為非洲裔選民投票率未達預期，甚至不如奧巴馬兩次勝選的水平。這尤其體現在威斯康星州、密歇根州和賓夕法尼亞州三個戰場州。希拉里輸掉的州，拜登要重新拿回來，才有勝算。尤其是北卡羅萊納州和喬治亞州，這兩個州的非洲裔選民居多。

非洲裔讓拜登從初選中起死回生，變被動為主動，現如今選擇賀錦麗，拜登希望把這種主動轉變為大選中非洲裔選民的高投票率。這也是他能否勝選的關鍵所在。