劉鶴萊特希澤重啟通話　中國提出什麼新期許？

中美就第一階段經貿協議的磋商有了新進展。中美官方8月25日發布了中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）通話的通稿。

從時間點來看，此次通話頗為微妙。此前，有報道稱，劉鶴與萊特希澤、姆努欽計劃8月15日舉行視頻通話，但通話並未成行。之後，美國總統特朗普（Donald Trump）8月18日在亞利桑那州出席一次活動時稱自己「無限期推遲了同中國的談判」，並稱「沒有興趣和中國對話「。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）8月18日也表示，美國和中國暫時並未安排舉行新的高級別會談。

2020年1月，中美達成第一階段貿易協議，特朗普與劉鶴簽署協議，點擊大圖瀏覽

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經過美國方面的「波折」之後，兩國如今很快又重啟對話，這背後很可能是華府的對華温和派「說服」了特朗普，畢竟特朗普仍希望第一階段協議能保持，一來中國確實在努力兑現貿易協議，即便受新冠肺炎疫情影響，中美之間的貿易額從3月至7月不降反升，甚至7月的貿易額超過了去年（2019年）的同期水平。二來隨着大選臨近，特朗普需要藉助中美貿易協議來討好農業州選民和搖擺州的選民。

從內容來看，中國發布的通稿中強調「加強兩國宏觀經濟政策協調」、「同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實」；美國貿易代表辦公室通稿中也提到雙方「承諾採取必要步驟確保協議的成功」。

「加強宏觀經濟政策協調」是以往劉鶴與萊特希澤和姆努欽通話通稿中很少出現的內容。這背後是兩國就大的經濟政策進行了溝通。特朗普正在掀起與中國的全面對抗，在外交、媒體、科技、軍事、意識形態等層面對中國施壓的意味相當濃厚，在經濟層面，特朗普出手中國企業華為、字節跳動（ByteDance）旗下的抖音國際版TikTok、中國在美上市企業等動作接連不斷。

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中美關係「牽一髮而動全身」，經貿關係也未嘗不會受到影響。北京需要了解清楚：美國在經濟問題上到底是持何種對華政策？特朗普不斷宣揚可以與北京經濟上「脱鈎」、不與北京做生意，美國到底是如何考量與中國的經濟關係的？

從中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪到中國外長王毅再到中國駐美大使崔天凱等外交高官多次喊話美國合作，甚至稱「隨時隨地展開對話」，特朗普、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人尚未響應。中美在各個領域交惡，經貿協議成為兩國為數不多可以討論和溝通的話題，也成為中國了解當下特朗普政府內部政策的一個窗口。

由此可以看出，中國依然是在按照自己的節奏和布局，處理對美關係，並沒有因為美國的焦躁而放棄對中美大局及主線的把控。這個大局就是保持雙邊的穩定，主線就是堅持對話渠道的暢通，即便是僅存的有效對話渠道。

當中國稱「同意創造條件和氛圍」、美國也稱「承諾採取必要步驟確保協議的成功」時，說明中美貿易協議的落實是有條件的，尤其是中國對特朗普政府持懷疑態度。特朗普的「矛盾」——阻礙合作的同時又希望與中國交好，這種猶豫與反覆是北京所不願樂見的。北京需要從美國方面獲得答案。