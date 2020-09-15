俄羅斯人對「衛星V」疫苗的矛盾心理

八月俄羅斯領先全球，搶先註冊新冠肺炎疫苗「衛星V」（Sputnik V），唯它未完成第三階段臨床試驗，其安全性和成效備受西方質疑。美國過敏與傳染病研究院主任福奇（Anthony Fauci）及歐洲衛生專家曾批評，俄羅斯疫苗很難取信大眾。 當俄羅斯正大規模生產、準備出口「衛星V」之際，我們不能忽視國內民眾如何看待疫苗。

根據俄羅斯獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）的數據顯示，逾半（54％）受訪者拒絕自願接種「衛星V」，皆因他們對此感到不信任、懷疑和恐懼。相反，僅有不足四成俄羅斯人準備接種疫苗，並且感覺自豪、喜悅、有信心。俄羅斯國立研究大學高等經濟學院（HSE）的調查取得相似結果，四成半民眾表示將永不接種「衛星V」，主因包括對疫苗抱持觀望態度，以及部份人拒絕接種任何疫苗。

早前俄羅斯醫療應用程式Doctor's Handbook對醫護人員進行訪問，發現逾半受訪者不願意接種「衛星V」，直言欠缺測試數據證明其成效，以及對政府短時間內研發出疫苗感到困惑。

有趣的是，雖然俄羅斯人口裏說不，但普遍對「衛星V」的評價不俗。俄羅斯社會輿論基金會（FOM）的民意調查顯示，53%受訪者相信「衛星V」有助對抗新冠肺炎，而且較多民眾認為疫苗的質素高。撇除價格考慮的話，超過六成俄羅斯人傾向選擇國產疫苗，只有大約一成受訪者偏好海外疫苗。俄羅斯長者對接種疫苗需求殷切，對「衛星V」誕生的反應尤為熱烈，而且對國產出品特別有信心。

接種「衛星V」可以是表達愛國情操和政治忠誠的表現。（AP）

然而，俄羅斯民眾對於政府展開大規模疫苗接種計劃的意見參半，支持政策的受訪者佔比46％，略多於反對聲音的37％。與此同時，只有兩成俄羅斯人傾向強制接種疫苗的措施，反而77%受訪者強調人們應有自由選擇權。

另一方面，接種「衛星V」可以是表達愛國情操和政治忠誠的表現。俄羅斯疫苗特意取名「斯普特尼克」（Sputnik），向蘇聯於1957年發射人類第一顆人造衛星致敬，自然充滿政治色彩，寓意掀起全球疫苗競賽。

在領導層面，普京派出女兒親自上陣，實證「衛星V」的成效。俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）也率先以身試法，並且承諾所有俄羅斯軍方人員將會自願接種疫苗。這正要說明普京將國家利益放在私人感情前，亦揭示俄羅斯將走進草木皆兵的時代。然而，俄羅斯政府能否動員群眾接種疫苗，說服國內民眾不惜犧牲健康風險，以換取國家榮譽，至今仍然言之尚早。

目前俄羅斯已承諾將「衛星V」出口至墨西哥、菲律賓、白羅斯等國，但俄國民眾似乎對疫苗口惠而實不至。這種矛盾的現象，其實也說明了俄羅斯人在更為宏觀維度相當矛盾的一面：在這個官僚主義嚴重、講究「政治效忠」、政治架構由上至下的國度裏，生活着一群最具有質疑精神的民族——為了國家榮譽，我們可以口頭支持「衛星V」，至於接種，則是另一回事。