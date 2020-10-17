【美國大選2020】中美摩擦還能成下一個「十月驚喜」嗎？

現在距離美國大選投票日還剩下約兩周的時間。根據《華爾街日報》本周公布的民調，美國總統特朗普（Donald Trump）依然落後於拜登（Joe Biden）至少10個百分點，大選辯論、大法官提名和特朗普的新冠，均未幫助提振特朗普選情。

目前已有至少900萬的選民進行早期投票，而選情落後的特朗普仍在寄望搖擺選民能像4年前那樣，在最後一刻能夠投票給他，幫助他連任。除此以外，特朗普除了繼續攻擊拜登以外，還能做什麼來爭取選票？比如，在有限的時間內，他會如何繼續打中國牌呢？

在新冠肺炎疫情和經濟衰退的持續衝擊下，特朗普堅持從疫情、經貿、科技、軍事和意識形態等層面全面打中國牌，不斷消費中美關係，意圖以此提振選情。尤其是在軍事層面，美國軍機和軍艦今年頻繁進入南海和台海空域和水域，無疑增加了中美兩軍擦槍走火的可能性。

根據中國官方公布的數據，2020年上半年，美軍機在南海活動多達2,000多次。尤其是5月以來，中美軍機飛越台灣空域的次數都在增加。其中，7月下旬，美軍機曾連續12天抵近南海偵察。8月份，兩岸媒體甚至傳出美國軍機在台灣「起降」的消息。雖然這種消息被台軍否認，但它足以凸顯當前台海形勢的緊張。

2020大選年，美台關係不斷升温（點擊圖集瀏覽）：

與此同時，特朗普政府還升級對台灣的外交待遇，繼衛生部長訪台後又派出副國務卿防颱，持續挑戰「一個中國」的原則。大選前1個月，特朗普政府還推出新的軍售案；在南海，美國國務院公開選邊站，並宣布不承認中國在南海爭端中所有主權主張。

如果說當前美軍最有可能採取軍事行動，或者發生軍事對抗的區域，最有可能是中國南海或台海地區，而非中東地區。從8月至9月，特朗普推動以色列和周邊國家和解，包括在9月底從伊拉克撤軍2000多人，目的就是要將自己包裝為中東和平的締造者。所以，特朗普若想通過對外軍事行動提振選情，中國將是最大靶子。

一般而言，第一任期的美國總統，無論是共和黨總統，還是民主黨總統，想要連任，首拼經濟，其次是醫療、移民等內政議題，最後才是軍事和外交。從列根（Ronald Reagan）到奧巴馬（Barack Obama）時期皆如此。老布殊（George W. H. Bush）利用列根經濟學紅利，成功當選，但連任競選時，此種紅利逐漸消失，即便他外交上頗有建樹，也未能連任。

和這些前任們相比，特朗普面對的連任形勢大有不同。在繼續反全球化的背景下，疫情防控不力及美國經濟衰退，促使特朗普不得不另闢蹊徑，改而更多地藉外部因素為自己助選，方式之一就是誇大外部威脅。

2019年6月29日大阪G20峰會期間特朗普和中國國家主席習近平會晤。據稱，當時特朗普曾提到，希望和中國的貿易協議能夠幫助他連任。（AP）

比如前一位共和黨總統小布殊（George W. Bush）之所以能夠連任，很大原因和他的反恐戰爭有關。美國選民感受到了極端恐怖主義對美國安全的威脅，尚未體會到戰爭對美國經濟的拖累。

對中國也是如此。在特朗普政府眼中，中國在衛生、經貿、國安等領域已經是美國「最大威脅」，而且是超越了俄羅斯的「威脅」。一旦台海或南海發生軍事摩擦，特朗普必然會將其包裝為「中國威脅」導致的外部危機，並且藉機展現強硬領導力，以此提升自己的選情。只要不發生大規模戰爭，而是短暫地小規模衝突，反戰的美國選民也有可能會在最後一刻轉而「擁護」他。

但是，這種決策的不確定性大，風險很高。一方面，對於美軍打擦邊球的行為，中國軍方保持了最大程度的克制，避免被「碰瓷」；另一方面，從中美訪長8月的通話可以看出，美國軍方領導層也存在和中國管控危機、避免局面失控的主觀意願。

而且，和經貿、科技及意識形態等領域的對抗不同，中美軍事矛盾尚未到達不可調和的地步，雙方更沒有軍事危機發酵的氛圍和節點。兩個大國也沒有在軍事上一決高下的意願。

最重要的是，特朗普的中國牌打了半年，至今效果似乎一般，說明外交牌效力有限。選民關注重點依然是經濟和疫情，之後也是移民和醫療等問題。如果特朗普想要鋌而走險，通過挑起對華軍事衝突來吸引選民注意力，他的團隊在有閒的時間內很難有把握保證己方利益不受損失。