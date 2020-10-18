【專家有話說】台海若有戰事　東北亞也會大亂？

在中美對抗的大背景下，台海、南海等區域近期的緊張局勢吸引了最多的關注目光，以至於曾經被視為「東亞火藥桶」的朝鮮半島，似乎有意無意被忽略了。然而近期朝鮮勞動黨舉行的成立75周年慶典上，卻透露出不尋常之處：朝鮮官方不僅罕見地在凌晨舉行大規模閲兵儀式，最高領導人金正恩更在致辭時落淚，對未能提高民眾生活水平道歉。朝鮮此舉透露出怎樣的信息？許久未進入大眾視野的朝核問題，其最新動向，又會對正處於中美博弈下的東亞地區產生怎樣的影響？《香港01》採訪了延邊大學國際政治系教授、朝鮮半島研究院國際政治研究所所長金強一。以下為系列採訪第三篇（共三篇）。

01：此前有一個普遍的說法是，中美之間存在幾個「火藥桶」，朝鮮半島是一個，台海是一個，南海也是一個。從目前的局勢看，似乎台海最兇險，南海次之，朝鮮半島則成了最沒有存在感的一個「火藥桶」。如果中美在台海發生摩擦甚至衝突，將會如何影響整個東北亞局勢？

金強一：無論是台海還是南海，如果發生中美之間的衝突的話，東北亞也好不了，有可能引發更大的衝突。

韓國、日本是美國的盟友，台海也好，南海也好，如果中美髮生衝突，日韓究竟採取什麼樣的態度，非常重要。另外，美國的在亞太的軍事部署是不是以這兩個盟友以及澳洲作為根基，這個又很重要。比如說駐韓美軍，駐日美軍如果參與台海的戰事，中國直接就會把韓國和日本看成是自己的敵對國了，這個時候矛盾就比較容易擴散。

韓國現在看起來不會願意介入台海危機，但是日本好像跟韓國不一樣。這樣一來，如果控制不住台海的局勢，就等於控制不住東北亞，東北亞在相當一段時期內會很亂。

東北亞的局勢與台海、南海等區域的局勢存在密切關聯。圖為金正恩10月10日在平壤舉行的閲兵式上發表演講。（Twitter@Lone_wolf110）

01：你怎麼解讀中國官方對於台海、南海、東北亞等不同區域在戰略上的聯動性？中國現在給外界的感覺是在台海不惜一戰，這讓整個東亞充滿了不確定性。

金強一：對，不確定的因素現在太多，但是從中國方面來講，是不是應該考慮這樣一個問題：現在已經不是上世紀五六十年代，全球化的發展讓世界已經成為彼此關聯的整體。現在中國國內很多人在大談台海問題，在他們眼裏大陸對台「武力統一」好像沒什麼大不了的，不會有問題，我不敢苟同這種看法。

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在台海動用武力，這對中國自己的傷害過大。從中國的角度來說，最好的方式是把台海問題控制起來，避免形成不確定的衝突，然後慢慢解決。台灣問題已經出現多長時間了，到現在都沒有眉目，現在突然想在某一天就完全解決，這不大可能。

中國能不能從政策上吸引台灣民眾的心，這很重要，將來中國會不會專門在這方面制定戰略，我不知道，但是我認為應該形成這個戰略，一步一步來，現在的條件肯定是不行的。另外香港、澳門的問題如果能有一個比較滿意的結果，讓一國兩制的實驗有說服力，完成統一也會好辦一點，這都是相互關聯的問題。