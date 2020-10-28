普京論世局：中德邁向超級大國　中俄軍事合作屬敏感問題

當今世界正處於百年未有之大變局，中美成為全球地緣政治格局中最主要的兩大玩家，原本與美國博弈的俄羅斯的地位相對來說比較尷尬，其全球扮演的角色處於微妙轉變之中。

多次與美國一較高下的俄羅斯現在如何看待這種全球變局？它又是如何看待與美國、中國的關係的？

近日，俄羅斯總統普京在瓦爾代國際辯論俱樂部上，談及了多個熱點話題，比如環境保護和全球網絡安全問題等，還回答了來自各國的學者的提問，比如當下的國際秩序、納卡衝突、俄羅斯與土耳其的關係、中俄是否會軍事結盟、俄羅斯反對派人物納瓦爾尼（Alexei Navalny）中毒等。

克里姆林宮公布的普京通稿有11頁，現將他的演講以及回答的部分內容摘譯，供參考。

談當下的國際秩序

普京：實際上，戰後世界秩序是由三個戰勝國建立的：蘇聯、美國和英國。從那時起，英國的角色發生了變化；蘇聯已不復存在，而一些人試圖將俄羅斯完全排除在外。

……我不同意這樣一種假設，即現有的國際結構如果不是被視為過時和徹底拆除，就必須徹底重建。相反，重要的是保持已證明是有效的維持國際安全的基本機制。這就是聯合國、安理會和常任理事國的否決權。

美英蘇奠定了二戰後的國際秩序，但現在國際政治已發生了顛覆性的變化。圖為紀念雅爾塔會議召開70周年，蘇聯領導人史太林（Josef Stalin，右）、美國前總統羅斯福（Theodore Roosevelt，中）和英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的銅像揭幕，俄國家杜馬主席納雷什金（Sergei Naryshkin）等出席儀式。（視覺中國）

我認為，調整世界政治體制安排的想法至少值得討論，因為正如我所說，特別是在過去三四十年中，各國力量、潛力和立場的相互關係已經發生了嚴重變化。

蘇聯已經不復存在了。但還有俄羅斯。就其經濟實力和政治影響力而言，中國正迅速邁向超級大國的地位。德國正在朝同一方向前進，德國已成為國際合作中的一個重要角色。與此同時，英法兩國在國際事務中的作用也發生了重大變化。曾經在某種程度上絕對主宰國際舞台的美國，再也不能獨樹一幟了。一般來說，美國需要這種例外主義嗎？當然，像巴西、南非和其他一些國家這樣的強國的影響力已經大得多。

……多邊主義不應被理解為完全的包容性，而應被理解為需要讓真正關心解決問題的各方參與進來。當然，當外部勢力粗暴地、無恥地干預一個過程，從而影響一群完全有能力達成一致的參與者時——這樣做不會有什麼好結果。他們這樣做完全是為了炫耀他們的野心、權力和影響力。他們這樣做是為了穩住局面，是為了勝過所有人，但不是為了做出積極的貢獻或幫助解決問題。

談中俄關系

問：如何把一場世界危機變成中俄關系發展的機遇？世界正在迅速變化。在這種情況下，您認為中俄關系應該如何發展?我指的是政治和經濟聯繫以及區域和國際合作。可以期待哪些新方法？

普京：關於如何進一步發展中俄關係，我想簡單回答一下：我們過去和現在都是這樣發展的。俄中關係達到了前所未有的高度。

我甚至沒有提到「特別特權」關係等等。重要的不是名字，而是這些聯繫的質量。在質量上，我們彼此信任；我們在各領域建立了持久、穩定、最重要的有效聯繫。

我的朋友，中國國家主席習近平和我不斷地在已有成果的基礎上，就需要做什麼、怎麼做進行協商，但我們總是能找到前進的道路。

正如我剛才提到的，我們正在航空和核電工程領域進行合作，並進一步發展貿易關係。去年，兩國貿易額超過1,110億美元。這還遠遠不是我們所能達到的最高數字。我們一定會取得更大的成就。

我們正在發展基礎設施，建造連接我們的橋樑。我們正在發展人道主義關係並尋求執行，而不是簡單地在包括能源在內的我們相互有效補充的領域規劃大型項目。

中國是俄羅斯許多大型天然氣生產和液化項目的大股東。這些項目在哪裏進行?不是在與中國的邊境，而是在俄羅斯的北部。我們在其他各種領域進行合作。而且，正如我們多次說過的，毫無疑問，國際合作是穩定世界事務的一個非常重要的因素；這是非常明顯的。

更不用說我們的軍事和國防工業合作了。我們傳統上在這一領域維持着大規模的關係。我說的不僅僅是買賣，我還指的是技術的分享。我們希望與我們的中國朋友保持這種工作關係——一種基於相互尊重的友好關係，旨在為中俄兩國人民取得最好的成果。

問：中俄之間是否有可能建立軍事同盟?

普京：任何事情都是可以想象的。我們一直認為，兩國關係達到這樣的合作與信任水平是沒有必要的，但在理論上是可以想象的。

我們在中國和俄羅斯聯邦定期舉行海上和陸上聯合軍事演習，並分享在建設武裝力量方面的最佳做法。我們在國防工業方面實現了高水平的合作——我指的不僅是軍事產品的交流或購買和銷售，而且是分享技術，這也許是最重要的。

這裏還有一些非常敏感的問題。我現在不會公開談論它們，但我們的中國朋友知道它們。毫無疑問，中俄之間的合作提高了解放軍的防禦潛力，這符合俄羅斯和中國的利益。時間會吿訴我們，從現在開始會如何發展。到目前為止，我們還沒有為自己設定這個目標。但原則上，我們也不排除這種可能性。所以，我們將拭目以待。

無論如何，我們對俄羅斯和中國在這一領域的關係現狀感到滿意。不幸的是，我們必須面對新的威脅。例如，我們的美國夥伴表示可能在亞太地區部署中程和短程導彈的意圖，當然引起了警惕，我們無疑將不得不採取相應的步驟——這一事實是不言而喻的。

當然，在此之前，我們必須看一看，如果有什麼事情發生，它會對我們構成什麼樣的威脅，根據這一點，我們將採取相應的措施，以確保我們的安全。

談軍控條約

問：……在過去的20年裏，我們的美國夥伴一直在很容易地瓦解這個體系：首先是《反彈道導彈條約》，然後是《中程導彈條約》和《開放天空條約》。到目前為止，延長新的《削減戰略武器條約》存在一些問題。因此我的問題。你認為軍控系統有前途嗎？在這方面有什麼新的舉措可以採取？

普京：通過將我們的中國朋友包括在內，使這些協議成為多邊協議。但我們反對嗎？俄羅斯並不反對這樣做，只是不應把使該條約成為多邊條約的責任轉移給我們。如果有人想這樣做，嘗試去實現是很好的。我們不反對這一點。我們是這條路上的障礙嗎？不。

但我們中國朋友引用的論據非常簡單。中國是一個巨大的國家，一個擁有巨大經濟和15億人口的大國。但中國的核潛力水平幾乎是俄羅斯和美國的兩倍之低，甚至更低。他們在問一個合法的問題:我們要限制什麼？或者我們會凍結這個地區的不平等嗎？你對此有什麼回答呢？一個15億強國的主權權利是決定制定確保其自身安全的政策的最佳方式。

當然，這有可能變成一個爭論或討論的主題，並簡單地阻止任何協議。但我想問，為什麼只有中國被逼着參與這一進程和簽署這一條約?其他核大國在哪裏?正如媒體報道的那樣，剛剛測試了另一枚潛射巡航導彈的法國在哪裏?英國也是一個核大國。還有其他一些沒有得到官方承認的核國家，但全世界都知道它們擁有核武器。那麼，我們要像鴕鳥一樣行事嗎？把我們的頭埋在沙子裏，假裝我們不知道發生了什麼？……所以，讓他們也參與進來吧。讓我們來做吧。我們並不反對這樣做。唯一的問題是，這樣做是否有任何理由，是否有一個值得努力的目標，是否有任何可以效仿的積極榜樣，比如美國和俄羅斯之間的協議？還是什麼都沒有？