【專家有話說】美國大選2020：選舉結果會否影響台海局勢？

2020年美國大選結果將於香港時間明天（11月4日）陸續出爐。民主黨候選人拜登（Joe Biden）對上抗疫不力的特朗普（Donald Trump，川普）在對外關係上，特朗普將疫情歸咎於中國的策略，進一步惡化了中美關係。2016年的大選結果是否還有可能重現？若拜登當選，他將面臨一個怎樣的美國和世界？圍繞以上問題，《香港01》專訪了清華大學中美關係研究中心主任陳琪。此為第三篇。

01：美台關係近來逐漸升温，美國一週內宣布兩次對台軍售，此前美國衛生部長和副國務卿出訪台灣，更是引起大陸方面強烈不滿，為表示反制 ，大陸在台海地區連續舉辦多次軍演。當前局面看起來，似乎佈滿了戰爭的烏雲。有台灣學者甚至稱兩岸已經進入了「準戰爭狀態」，武統的概率不斷攀升，對此你怎麼看？

陳琪：美國當前提升與台灣官方關係的傾向很明顯，衛生部長和副國務卿相繼訪台，都突破了美台非官方關係的重要限制和慣例，這是大陸不願意看到的，所以大陸必須做出反應，文攻方面就是外交的抗議譴責，批評美國破壞台海兩岸穩定以及蔡英文政府挾洋自重的抱大腿行徑。

一系列的軍演是「武衛」，包括南北端的繞島軍演、登島演習、跨越台海中線等等，我認為這些都是必然要做出的反應，至於會不會有戰爭的風險，我認為可能性不大。大陸原來有一個說法叫做「紅線」（red line），後續有學者提出「紅色區域」（red area）的概念。之所以紅線變成紅色區域，是因為大陸不願意輕易開啟戰爭，除非出現了絕對不能接受的事件，比如台灣公開宣布獨立，或許是美台建立外交關係。這之間的政策靈活性還是存在的。

總的來看，台灣作為一枚棋子，在美國眼中的地位提升了，台灣是中美戰略對抗的一個體現，也因此台海局勢的穩定性不斷增加，而目前中美雙方如何表現出讓台海局勢降温的意願，值得關注。

對於特朗普而言，在任期的最後期限，派官員訪問台灣，在測試大陸的忍耐度，激起大陸的憤怒，挑起中美之間的矛盾，一廂情願地認為這一切沒有什麼風險，但實際上導致台海的軍備競賽非常具有挑釁性和破壞性。

特朗普顯然不想控制局勢，至於拜登若上台會不會這麼做，現在還看不清楚，拜登政府基本會由建制派組成，他們知道台海安全的敏感性，清楚台海局勢失控的後果。至於從現在到明年1月20日這段時間，台海局勢會不會降温，我目前看不到可能性。

01：有判斷認為，兩岸統一的主動權在北京，但戰爭的選擇權在台灣。在台灣島內，無論是出於什麼原因，主流聲音都認為「無論怎麼樣，大陸都不會打過來」。這從北京的角度來看，是嚴重的誤判。習近平曾強調，台灣問題不能一代一代拖下去，如果台灣加速遠離大陸，那麼大陸不會一直將「武統」的選項鎖在工具箱裏。

陳琪：拜登的那些建制派閣員可能非常清楚在台海問題上，一旦失控，美國捲入衝突的巨大風險。但是現在，特朗普要與中國大陸進行所謂的戰略競爭，就必須使用台灣這張牌。從避免非有意的軍事衝突而言，可能也會有人認為，中美雙方需要進行一些信心建設來管控台海危機局勢。

但這種聲音會成為主流嗎？很難說，因為眼下中美之間在戰略問題上沒有任何對話，雙方的軍事交流機制也不順暢，唯一還管用的可能是海上意外相遇規則，這有助於避免兩軍誤判而引發衝突升級。

但是真正戰略上協調矛盾的機制，是缺位的。所以特朗普若連任失敗，在明年1月20日之前，中美就台海局勢舉行戰略性對話的可能性並不大。最大的可能性是，眼下的緊張局面和相互威懾政策繼續維持，從而台海只能是某種消極的冷和平狀態。

01：美國其實一直沒有在「爆發戰爭時是否協防台灣」這個問題上明確表態，也就是一直採取「模糊戰略」，在當前的局勢下，台灣這顆棋子對於美國的重要性上升，美國也有一些媒體和學者呼籲總統候選人在這個問題上表態，用他們的話說就是「增加大陸武統台灣的成本」。對此你怎麼看？美國會選擇戰略清晰嗎？

陳琪：現在確實有這樣的爭論，主張大陸對台制獨戰略要更清晰，美國協防颱灣的戰略也要進一步清晰。我認為這種建議未必是決策者所樂於見到的，因為這種政策一旦清晰，也就意味着決策壓力增加了。重要的是，這種清晰的雙重威懾需要中美建立新的共識，以維持現狀。

目前中美在台海問題上無法有效溝通，戰略互信和共識嚴重缺失，導致台海局勢降温的意願是完全沒有的。美國在戰略清晰的問題上出現了一些說法，但這還只限於一些學界的討論。美國的戰略模糊政策實行了多年，自認為很成功，不太存在驟然改變的動力。

更何況，特朗普政府本就想刺激中國大陸，不然無法解釋他何以派遣衛生部長和副國務卿到訪台灣。目前，中美還在相互出牌，看不到特朗普政府要管控局勢的姿態。