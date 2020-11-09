【專家有話說】清華學者：特朗普只剩民粹　拜登撥亂反正困難重重

儘管還有兩大州沒有公布結果，但拜登拿下賓夕法尼亞州的20張選舉人票之後，足以鎖定勝局。11月7日，拜登（Joe Biden）發表全國性演講，以勝利者的姿態向美國人民作出「重建美國靈魂」的承諾。而另一邊，拜登的對手，現任總統特朗普（Donald Trump）還在控訴選舉結果，拒不承認敗選。 當下的情況，特朗普還有手段翻轉局勢嗎？隨着拜登入場，中美關係又將迎來哪些變化？圍繞這些問題，《香港01》專訪清華大學中美關係研究中心主任陳琪。

01：11月7日拜登首次以「當選總統」的身份在特拉華州發表講話，稱美國人民讓他獲得了「令人信服的勝利」，美國現在需要「治癒」。而特朗普拒絕承認敗選，並表示法律程序才剛開始。此前也有相關消息稱，密歇根州計票系統出現了問題，錯將6,000張特朗普的票判給拜登。對此你怎麼看？特朗普還有可能改變局面嗎？

陳琪：我認為目前可說大局已定，美國的主流媒體紛紛宣布拜登勝選，德國、法國、加拿大以及印度都發了聲明或者賀電，祝賀拜登當選。整個營造出來的局勢都有利於拜登，特朗普現在能做的，不過是通過攪局，為自己爭取一些與拜登當局談判的籌碼，不會掀起太大的風浪。

這樣的後果，無非導致交接過程不那麼順暢。但拜登曾在白宮工作8年，從政經驗非常豐富，即便交班不順，也不會對他後期的執政造成較大阻礙。以前奧巴馬（Barack Obama）和特朗普的交班也沒有那麼順利。

【拜登勝選現場】

特朗普基本上沒有翻盤的可能，他的共和黨同事，彭斯（Mike Pence）蓬佩奧（Mike Pompeo）都已經不再為他說話，特朗普身邊就只剩下他女兒伊萬卡（Ivanka Trump），可以說，共和黨內已經開始孤立特朗普，美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）也已經公開表示，政權一定會和平轉移。

特朗普現在還能折騰一些民粹，他的支持者們或許會在街頭掀起一些騷亂，但無濟於事，不會決定總統任命的程序，這些都掌握在建制派手裏。

01：拜登成為美國總統之後，能夠像他在演講中所說的「彌合社會裂痕」嗎？有觀點認為拜登當選後會在美國全面「撥亂反正」，你認為拜登當選之後最先處理的事情會是哪些？

陳琪：理想是豐滿的，但現實是骨感的。這四年或者說十多年以來，美國政治的極化，社會的對立愈發擴大，不是一兩句豪言壯語就能輕易改變，但他的方向至少是對的，美國社會要彌合分裂，必須依靠團結，只不過要做到，尚需時日。而且，這次大選，也在某種程度上加劇了這種撕裂。

拜登上台，一個明顯的改變或許可以稱之為「口頭上的政策」調整，因為特朗普在任內，僅憑很多言論，就掀起了種族矛盾和對立，拜登長期浸淫在美國政壇，對於政治正確的遵守是絕對的，他上台後，總統「禍從口出」的情況大概不會發生，他不會主動挑起矛盾。

▼77歲的拜登當選，可能將讓世界產生10大變化（點圖放大）▼

+ 12 + 12 + 12

另外，在國際事務上，重返《巴黎協定》是拜登早已明確過的，氣候變化等議題會重新被重視起來，當然，這也是最容易做到的。

這次歐洲和北約的主要領導人都在第一時間表達對拜登勝選的祝賀，可以看到他們對拜登是有所期待的，那麼對於拜登而言，重建盟友關係也是當務之急，並且是可以迅速看到效果的一件事。

一個國家的領導人新上任，工作必然千頭萬緒，最主要的是迅速完成接班，給各個崗位安排合適的人選，在此基礎上再慢慢調整政策。拜登的顧問來自各個利益集團，要對這樣的大雜燴進行分配，是非常優先的事項，要理清並不容易。

01：拜登上台之後，會如何佈局美國的印太戰略？對於中美關係，可能帶來哪些變化？

陳琪：在軍事和安全方面，美國的印太戰略，從奧巴馬時期開始就是一以貫之的，不會有特別大的變化。這是由中美在亞太地區的結構性矛盾決定的，未來美國無論是通過亞太再平衡戰略還是印太戰略，都會持續對中國施壓，塑造遏制中國的態勢。

在經濟上，奧巴馬後期推出的跨太平洋夥伴協議（TPP）就是為了把中國排除在東亞地區的經濟合作體系之外，這是民主黨人的政策，當時拜登也在其中，所以可以預計，拜登上台之後，經濟上對華施壓會進一步強化。

但他與特朗普不一樣的地方在於，特朗普想與中國完全脱鈎，而拜登可能會通過構建新的國際自由秩序，以更高的要求對中國施壓，中國若不接受這個條件，就會被踢出去。

01：也會有一種觀點認為，特朗普時期的中美關係遭遇的是戰術上的困難，而民主黨拜登之後的中美關係，會陷入長久的戰略對抗，對此你怎麼看？

陳琪：這種說法是關於中美關係的誤導性判斷，沒有意義。中美戰略競爭的局面從奧巴馬政府後期就出現了，特朗普繼承了這一戰略，他們的分歧在於，採取什麼樣的方式與中國競爭，特朗普選擇了美國優先，追求與中國全面脱鈎。拜登不會全盤接受特朗普留下的局面，但也不會全部推翻，所以不存在這樣原來是戰術對抗，後來變成了戰略對抗的區分。