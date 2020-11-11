特朗普四年來戰敗的四場「戰爭」之債務戰

從「讓國民承擔戰爭代價」的角度觀之，特朗普執政四年發動過四場「戰爭」，更紛紛以戰敗告終。承接前文，本文敘述的為第三場「戰爭」：債務戰。

這是一場特朗普對美國國家償付能力的戰爭。高達24萬億的美國國債，是列根時代的22倍，而特朗普對美國國債問題基本保持沉默。特朗普上任後，美國的債務就增加了2萬億美元。美國國會預算辦公室估計，包括2020財年在內，今後10年的年度財政赤字將保持在1萬億美元以上。毫無疑問，美國常年靠着舉債度日。

美國到底多少債？從上世紀70年代以來，美國經濟有整整30多年政府債務佔GDP比重均沒有超過70%，但2009年開始美國的財政債務與GDP的佔比從2007年的62.5%、2008年的67.7%躍升到2009年的82.4%，之後更是一發不可收拾。10年下來到2017年，美國政府債務總量從2007年的9萬億美元上升一倍多，達到20.44萬億美元，是GDP的105.4%。特朗普出任美國總統後，債務總量繼續走高。截至2019年12月底，美國國債餘額規模為23.2萬億美元，佔美國GDP的比率為106.9%。最新數據顯示，已近高達24萬億的美國國債。當前美國國債佔GDP比率已經接近甚至極有可能超過二戰後的峰值（1946年的118.9%）。

2019年12月，美國國債高達23萬億美元，The Peter G. Peterson基金會（PGPF）在全美多地刊登公益廣告，以「每位美國人負債$69,998美元」的比喻警示國債水平之高。（Getty）

此外，還要知道，美國聯邦政府債務並不包括州、市縣地方政府債務。如果加上50個州和市縣地方政府的數萬億美元債務，總量恐怕超30萬億美元，那麼，全美政府債務佔GDP比重已達到130%左右。

從去年開始各國央行便開始紛紛減持了美債。據美國財政部近日公佈的國際資本流動報告顯示，近幾個月來，除了各國央行外，很多外國政府也開始拋售美債。近月來，由於新冠肺炎疫情導致美國國債收益率持續下跌，更使得不少投資者紛紛拋售美債來規避風險。

政府債務之外，美國還有龐大的企業債。美國銀行首席投資策略師米高哈特尼特曾計算，今年美國企業債券的年發行規模高達2.5萬億美元，其中投資級債券為2.1萬億美元，垃圾債券為0.4萬億美元。美國銀行報告顯示，今年第二季度，由私募股權公司發行的垃圾債券總額就超過300億美元。無奈之下，美聯儲購債「救火」：美國財政部放寬了對財政部特殊目的機構(SPV)在一級和二級市場購買企業債券的要求，使有財務困難的公司可以接受聯邦融資。然而如今，美聯儲也已放緩購買企業債券的速度。聯儲能出手紓困，加速購買企業債券，但這樣做的結果也將是出現大量殭屍企業——大量債務和「殭屍企業」的存在，會令經濟運行效率進一步下降，增長受到抑制。由此看來，就算聯邦政府對債券市場進行干預，都未必真正解決企業債券危機。

如果美國不是美國，很難想象一個負債水平如此高的國家還能被允許在國內推行一系列減稅等寬鬆政策。（Getty）

政府債也好，企業債也罷，都有一個很關鍵的邊界條件，那就是信用還在，債務率、債務槓桿還沒有到極限，但一旦過度透支信用，結果顯而易見。試想，一旦美國政府出現了債務槓桿過高，出現了美債違約，美債就無法順利發行，借新債還老債的玩法就會斷裂。

原本主權國家之所以能發行貨幣，本質上是政府稅收、財政收入支撐。政府的稅收收入、財政收入是主權貨幣發行的依據，但是如果一個國家的債務利息和到期債務把全年的財政收入消耗完畢了，就沒有信用再發國債，會降低發行新債還舊債的融資能力，導致重大的金融危機。按照近幾年美國債務的增長率和增長額推算，不需要幾年，美國政府債務總量就會超過30萬億美元，再加上美國州政府、市縣政府等地方政府債，債務佔GDP比重將達到150%左右。屆時，美國政府的全年稅收收入將全部用來清償利息和到期債務還不夠，這會是一個極致。

不必等到美國政府債務觸及會導致經濟崩盤的惡性債務上限，各類經濟體就會打提前量預防設防，一場與美元、美債相關聯的大級別全球金融危機就有可能發生。這同「貨幣戰」息息相關，這場「戰爭」，特朗普不僅是輸了，似乎根本就沒有在意。或許，一直到他下台，也沒有意識到，貨幣的命運最終也將成為國家的命運。