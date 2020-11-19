香港亦需要加入RCEP

香港一向以自由貿易及免稅港優勢自居，面對佔全球三成人口的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）出台，十五國（東盟十國加中日韓澳紐）終於在今年破除分歧，向全球化貿易投下信任一票，香港自然表示歡迎。 不過不少人忽略了一個關鍵，就是本港並非RCEP成員之一。面對東亞經濟一體化大勢，到底香港需要加入RCEP嗎？又應如何爭取加入？

RCEP重點在於削減各國關稅及非關稅壁壘，爭取十年內逐步降至零關稅。在關稅減免方面，由於香港本身是免稅港，外國貨品來香港不用交關稅；至於香港本土製造業亦早已轉型，廠房北上開生產線，本土製造的商品佔比甚少，因此減關稅對香港進出口貿易影響不大。

反而，RCEP協議當中的「服務貿易」與「投資」兩大章節，才是最符合香港產業優勢的。

金融及服務貿易本港有優勢

條文中提到「支付和清算系統」的條款——「根據給予國民待遇的條款和條件，每一締約方應當允許在其領土內設立的另一締約方的金融機構進入由公共實體運營的支付和清算系統，並且以正常商業運行條件獲得官方融資和再融資安排。」同時該章節內亦提到新金融服務的開展，

《區域全面經濟伙伴關係協定》官方文件

簡而言之，協定推動各國在金融業發展上進一步開放，本港理應憑藉國際金融中心的優勢，設計貼合東盟跨國貿易的金融相關產品。不過，本港並非RCEP成員，難免失去優勢，相信短期內要在亞太十五國開展上述金融創新業務的難度較高。

新加坡可望藉RCEP推跨境支付

相反，同樣在亞洲地區融行業有領導地位的新加坡，正好憑藉RCEP的基礎進一步推展金融業務，特別是其債券市場的深度，有利企業發債作長年期的融資。再者，在跨境支付上，該國最大的星展銀行，一向有優勢，而該行亦積極推動離岸人民幣發展，剛於本月簽約成為跨境人民幣貿易融資轉讓服務平台的試點銀行，作為中國人行指定的10家核心成員及5家外資銀行之一。未來RCEP區內跨境支付的龐大市場份額，新加坡可望再下一城。

全球生活成本排行榜：第4位新加坡（指數102）（Getty）

在上述金融服務範疇，本港本應佔盡先機，如果能夠透過RCEP協定，定能進一步加強在亞太地區的金融貿易中心角色。反之，若果將優勢拱手讓人，「超級聯繫人」定位日後如何自保。

加強與日韓自貿合作

再者，RCEP是一口氣與十五個國家訂立的自貿協定，是覆蓋全球23億人口的協議，商機處處。雖然香港本身已經與東盟及澳洲於去年及今年初簽訂了《自貿協定》和《投資協定》；於2010年亦與新西蘭訂緊密經貿合作協訂；不過本港與全球第三大經濟體的日本，以及韓國並未有自貿協訂，僅於1997年期間簽訂了《關於促進和保護投資協定》。如果香港加入RCEP，才有望進一步加強與日本及韓國的自貿合作。

要挽回競爭優勢，香港應當思考如何加入RCEP。

日本經濟在經歷「失去的三十年」後始逐漸回復生氣。（視覺中國）

一時三刻加入非易事

據《基本法》第 116 條和第 151 條，香港作為單獨的關稅地區，可以「中國香港」的名義與貿易伙伴簽訂和履行在經濟、貿易等領域的協議。商務及經濟發展局長邱騰華日前表示，香港熱切期望加入RCEP；當時機成熟，成員經濟體容許新伙伴加入時，香港樂意就加入RCEP展開對話。

不過，RCEP歷經逾八年超過30輪正式談判，才能平衡各方利益，目前RCEP成員國亦已表明立場，短期內只歡迎印度加入（因印度過去多年一直是RCEP的磋商國之一，惟因憂心廉價貨品攻入本土，去年底正式宣布退出談判），因此一時三刻要允許其他經濟體加入協議絕非易事。相信可行的方式是借助以往香港多宗貿易協議的正面國際形象，以及在金融服務業上可以為區內國家帶來的改革創新優勢，遊說各國同意香港加入；加上中國是RCEP成員國之一，自然願為香港背書。

綜合所言，香港應把握東亞經濟整合浪潮，爭取加入RCEP，善用本港的金融創新及服務貿易優勢，鞏固在亞太地區的金融貿易中心地位。