【專家有話說】中美若「攤牌」　最危險的地方卻不在台海？

兩岸對峙在美國大選期間仍不斷升温，特朗普當局利用剩餘的時間猛打「台灣牌」讓兩岸關係緊張持續升級。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘在接受《香港01》採訪時指出，在台海問題上，拜登當局會更擔憂台海爆發軍事衝突的危險，但並能據此得出結論，拜登上台之後，不會繼續在台海問題上挑起兩岸紛爭。此為系列採訪第三篇。

01：你此前在接受媒體採訪時也提到，拜登當選美國總統，中美之間軍事衝突的可能性將顯著降低。但同時，顯然拜登和民主黨更擔憂與中國發生重大軍事衝突的可能性。該怎麼理解這裏的「顯著降低」與「更擔憂」？中美是否發生重大軍事衝突，目前來看，「球」在哪一邊？

時殷弘：這兩者是統一的，民主黨中間派，拜登和賀錦麗與民主黨激進派相比，不贊同美國在全世界過多的軍事武力捲入，不贊同過高的軍事預算。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

前兩個月，全世界似乎都在討論，美國在南海地區與中國動武和廢棄一個中國政策的可能性。拜登當局肯定更擔憂與中國發生軍事衝突的風險，但並不能因此排除，拜登行政當局不會在台灣問題上，繼續支持台灣所謂的民主制和頌揚台灣的有效抗疫；繼續把台灣同美國在西太平洋總體戰略聯繫起來；繼續以實際行動和言辭堅決反對中國大陸對台灣的所謂軍事威脅；繼續施行更實際的增強台灣戰力的行動。

總的來說，防止中美爆發軍事衝突，與各方面支持台灣並不矛盾。

危機不會在台海爆發，美國絕對不會在台灣海峽與中國「攤牌」，因為這在作戰上對美國非常不利。軍事衝突一旦爆發，美國的航母會選擇停靠在目前中國常規戰略導彈打不到的地方，使用大量的巨型無人加油機、直升機在遠離美國本土的地方起飛，以保障中途和歸途的加油。

各方在台海地區軍事活動情況：

01：如果中美在台灣問題上爆發軍事戰略衝突，日韓等中國周邊的美國盟友國家會如何選擇？

時殷弘：韓國是一個未知數，日本絕對會和美國一道。日本的菅義偉首相上台之後，短時間內就強化了與中國的戰略對抗。今年10月9日，日本海上自衛隊出動三艘艦艇在南海開展反潛戰作戰演練，本次演習還出動了日本海上自衛隊噸位最大的、最先進的水面作戰艦船，未來還將在艦上部署F-35B戰鬥機。此外，日本已在原有的42架F-35戰鬥機購買計劃外，再增購105架F-35A/B戰鬥機。

另外，菅義偉上台之後，迅速邀請美國、澳洲和日本的外長、防長到東京開會。更重要的是，澳洲總理訪日期間，與菅義偉簽訂了規定可以在對方國家部署本國部隊，並進行聯合軍事訓練的《互惠准入協議》——我稱之為準軍事同盟條約。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison，左）於2020年11月17日訪問日本，並與日本首相菅義偉簽署相當成準軍事同盟關係的《互惠准入協定》（Reciprocal Access Agreement），令雙方軍隊可互訪彼此領土與聯合訓練。（AP）

最大的一次行動是10月26日，日美出動幾十艘軍艦、數百架軍機和4.6萬名陸海空軍參加演習，這次軍演是菅義偉上任之後的第一次軍演，我並不記得安倍時期，日美有過如此大規模的軍演行動，可以看出，菅義偉的動作幅度要比安倍大得多，他與安倍的不同在於，避開了正式提出修憲，但仍進行實際戰略行動。

目前菅義偉擔任首相的時間並不長，但在軍事戰略上，已經展露出比安倍更鋭利的鋒芒，這麼短的時間內，做了這麼多事。

至於韓國，文在寅政府表達了對華友好的姿態，但這在韓國社會缺乏根基，韓國近90%的民眾討厭中國。此外，美國一直對韓國施加對華經濟脱鈎的壓力。文在寅政府在國內經濟、抗疫問題上也接連遭到挫敗，如果韓國政治再度發生變化，保守黨上台，應該很難會再有一個對華友好的政府。

由於朝鮮領導人金正恩的強勢，大國對於東北亞局勢的影響力並不大。（Reuters）

01：從地緣政治的角度來看美國大選之後的格局，東北亞局勢有可能發生變化嗎？此外，民主黨一直以來視俄羅斯為最大威脅，從這個角度來看，未來的中美俄關係是否會有調整？

時殷弘：東北亞局勢只有一點是明確的，東北亞的首要操盤者不是任何大國，而是金正恩，大國對東北亞的局勢沒有任何控制能力。金正恩的態度目前非常堅決：第一，要保持朝鮮最低限度的擁核，絕對不會放棄核中程導彈；第二，保留核中程導彈的同時，不再擴大對朝經濟制裁以外的打擊 。關於半島的局勢，很難預言，這個問題將長期存在，朝鮮不會追隨任何大國。

這樣看來，半島就是一個潛在地雷，外界無法知道會不會爆炸，什麼時候爆炸。

中俄關系近來明顯有些疏離，儘管美國國內政治困難，特朗普沒有能夠實現美蘇關係緩解，儘管民主黨仇視俄羅斯，但美國已經很明確，從全局來看，中國才是第一對手。

只要中美競鬥依舊持續，在宏觀上，中國更需要俄羅斯作為戰略協作夥伴，中國將繼續以往的基本對俄政策，一方面防止捲入，俄羅斯與中國利益無關的衝突，另一方面對俄羅斯從長計議，有些問題忍耐一點，維護中俄基本關係。