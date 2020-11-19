台副總統賴清德自曝：台海飛彈危機激發「亡國感」而棄醫從政

台灣副總統賴清德11月18日晚間出席活動時表示，當初他從醫界踏入政界的原因，是「因為（1996年）發生台海飛彈危機，造成許多人都有亡國感、危機感」，後來他被推舉參選國大代表，才開始政治的工作。他認為，醫療有其崇高的價值，是他比較熟悉自在的領域，但是政治是服務社會比較直接的方法，兩者都有各自的價值。

賴清德表示，當初他從醫界踏入政界的原因，是「因為發生台海飛彈危機，造成許多人都有亡國感、危機感」，後來他被推舉參選國大代表，才開始政治的工作。（台灣總統府）

賴清德11月18日前往馬偕醫學院，以「下個世代醫療的變與不變」為題進行演講，並接受在場師生的提問。

他自曝因自己來自醫療資源不足的鄉下，從小就立志當醫生，後因台海飛彈危機轉往政界發展。賴清德提及，從醫院走到政壇，不變的是醫德，簡單講就是同理心，要做到這一點，要有醫療人權的概念，不分種族、貧富貴賤、區域，竭盡所能幫助病人，也要有以人為本的觀念，並提供人性的關懷。他強調，儘管科技改變的醫療的種種行為，但對病人的關懷是不能變的一環。

賴清德當日還表示，精準醫療是未來的趨勢，在未來醫療的新世代，醫療人員除了醫學的專業知識之外，也要充實人工智慧、工業4.0的專業知識，同時關注精準醫療的發展趨勢，透過科技，讓醫護人員更有能量、更有力量。他認為，若能做好準備，不僅不會被科技取代，反而可以運用科技，讓醫學更為進步，為病人提供更好的服務。

1996年台灣舉行首次總統直選，大陸方面進行軍事演習，解放軍第二砲兵部隊和南京軍區分別向台灣外海發射導彈（台稱飛彈），舉行兩棲登陸作戰演習，美國則緊急調動兩個航母戰鬥群進入台灣海峽，海峽一時戰雲密布。不過，最終兩岸並未爆發衝突，而李登輝在則大選中勝出，當選總統。