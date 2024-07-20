深圳地鐵11號線二期全線軌通

7月19日上午11時30分，深圳地鐵11號線二期工程全線軌通，隨著中大八院站—華強南站區間，最後一對鋼軌接頭順利銲接完成，深圳地鐵11號線二期雙線實現無縫線路銲接軌通為後續聯調聯試、熱滑等關鍵節點，提供施工條件。



地鐵起於崗廈北站（不含），主要沿深南大道—福華路—南園路—埔尾路—金華街敷設，止於紅嶺南站。線路全長約4.39km，共設3座車站，另含11號線機場北停車場改擴建工程。



11號線二期線路示意圖（站名以實際營運為準）。（網絡圖片）

深圳地鐵11號線二期鋪軌全長約9.7公里，全部採用裝配式預製板道床。其中，一般整體道床及普通預製板道床佔比18.5%，減振墊預製板道床佔比20.49%，鋼彈簧預製板道床佔比61.01%。

進入施工大幹階段後，作業現場新增作業面3個、新增輪胎式罐車2台、輪胎式鋪軌機2台、輪軌式鋪軌機4台，自密實工裝100餘套，增加作業人員110人，累計最高投入人員390人，順利實現長軌通的節點目標。

7月19日上午11時30分，深圳地鐵11號線二期工程全線軌通。（深圳地鐵）

此外，項目持續加強綠色施工管理，進場裝置採用新能源裝置，有效減少噪聲干擾和廢氣排放，實現節能降碳、環保施工。進入焊軌階段後，將目前國內自行研發的新能源窄體焊機投入到現場作業中，提高施工效率的同時兼顧了環保及銲接質量。

值得一提的是，深圳地鐵11號線全線預製板道床採用工廠化生產、現場機械化施工，應用了地鐵軌行區，主動安全智慧管控架構為鋪設內實外美的道床結構和舒適平順的軌道線路提供了有力保障。

深圳地鐵11號線二期鋪軌全長約9.7公里，全部採用裝配式預製板道床。其中，一般整體道床及普通預製板道床佔比18.5%，減振墊預製板道床佔比20.49%，鋼彈簧預製板道床佔比61.01%。（深圳地鐵）

目前深圳地鐵11號線二期工程，常規機電安裝工作已全面展開，公共區裝修正在啟動，系統工程有序推進中。