沈海高速深汕段「4改8車道」擴建完工　私家車每公里收費漲超3成

沈海高速汕尾陸豐至深圳龍崗段1月1日起調整收費，由原本的0.45元（人民幣，下同）每標準車公里調整為0.6元每標準車公里，漲幅約33.3%。以龍崗荷坳站到深汕特別合作區最近的吉隆收費站（原白雲仔收費站）為例，此前私家小車粵通卡收費為36.1元，最新收費為46.55元，上漲10元。



沈海高速過去為雙向4車道，自1996年通車以來，途徑車輛增長迅速，交通擁堵現象日益嚴重，節假日更甚。

2017年，廣東省交通運輸廳發布了該段高速改擴建工程項目申請報告的審查意見。改建路段全長146.6公里，全線按雙向八車道高速公路標準改建，項目投資估算總額約為254.4億元，建設工期為5年。此外，該工程還包括11處互通立交，2處新建服務區，2處改建服務區和1處改建停車區。

位於汕尾市城區的新建長沙灣服務區，因其藍鯨模樣的外形，一度成為打卡點。據汕尾市交通局數據，長沙灣服務區自去年8月試運營以來，人流量增長至每日5000人次，節假日更是漲至8000至10000人次。

2024年11月，沈海高速汕尾陸豐至深圳龍崗段開擴建項目主線最後66.8公里順利通過交工驗收，2025年1月1日11時起，沈海高速公路潭西、汕尾東收費站開通試運營。據汕尾發布，改擴建項目完成後，普通客車運行速度由100千米每時升級為120千米每時，將實現深汕（深汕特別合作區）與深圳市區90分鐘、與汕尾30分鐘快速互達。