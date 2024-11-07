深汕高鐵進入架樑施工階段　料2027年建成　南山至深汕僅30分鐘

近日，深汕高鐵全線首榀箱樑成功架設。這標誌着深汕高鐵建設取得重大進展，全線轉入架樑施工階段。深汕高鐵預計將於2027年建成通車，屆時由深圳南山區至深汕特別合作區僅需30分鐘。



深汕高鐵全線首榀箱樑成功架設。（深汕發布）

據《深圳商報》報道，隨着一榀長32.6米、寬12.6米、重達724噸的預製雙線箱樑平穩架設在深汕高鐵下北村特大橋橋墩上，深汕高鐵全線首榀箱樑成功架設。

在箱樑驗收、運架過程中，施工單位積極推廣運用前沿工裝設備，使用自主研發的預製樑產品檢驗智能機器人，實現樑場全地形無人化自主巡航檢測，並通過對所產生樑片的23項關鍵指標進行全方位「體檢」，有效識別質量病害，切實把牢預製樑產品「質量關」。

項目使用的流動式運架一體機是中國首台自主知識產權的900噸級新型運架一體式架橋機，集提樑、運樑與架設三大功能於一體，突破了普通架橋機在首末跨、隧道進出口及隧道內部架樑時面臨的最小空間限制，解決了深汕鐵路運樑穿越隧道及緊鄰隧道口或隧道內部架樑等複雜難題，能顯著提升運架樑效率。

線路起於深圳樞紐西麗站經深圳市南山、龍華、福田、羅湖、龍崗、坪山、惠州市大亞灣、惠陽、惠東至深汕合作區，引入廣汕高鐵深汕站。（福田發布）

深汕高鐵正線全長125.5公里，全線橋隧比92.6%。（汕潮揭都市圈）

深汕高鐵是國家「八縱八橫」高速鐵路網中沿海通道的重要組成部分。線路起於深圳樞紐西麗站，經深圳市南山、龍華、福田、羅湖、龍崗、坪山、惠州市大亞灣、惠陽、惠東至深汕合作區，引入廣汕高鐵深汕站。

深汕高鐵正線全長125.5公里，全線橋隧比92.6%。其中，深圳西麗至羅湖北段設計時速250公里，羅湖北段至深汕站設計時速350公里，全線共設深圳西麗、羅湖北、坪山、惠州南、惠東、深汕6個高鐵站。

深汕高鐵總工期5年，計劃於2027年建成通車。作為深圳都市圈的「大動脈」，深汕鐵路承擔深汕特別合作區、惠州、深圳市區間的高頻高速城際功能，建成後，由深圳南山區至深汕特別合作區僅需30分鐘。