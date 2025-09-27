粵港澳大灣區再添一座文化新地標。9月26日，全球最大實體書城「灣區之眼」在深圳前海城市新中心開業。



「灣區之眼」建築面積13.1萬平方米，以獨特的「雙玉盤」建築形態融入濱海綠軸，榮獲繆斯設計獎、IAA國際建築獎優勝獎等國際獎項。它不僅是書城，更是多元文化融合的綜合體，將推動「文化+」深度融合，助力粵港澳大灣區文化交流與發展。



「灣區之眼」內景。（金羊網）

26日，深圳市民遊客打卡「灣區之眼」。（金羊網）

深圳灣區之眼｜最大書城8.26開幕！人氣Gelato雪糕店＋屋頂公園

「灣區之眼」開業當日人氣爆棚。記者在現場看到，書城內部空間開闊，採用開敞式設計，融合自然生態與東方文化傳統，為讀者帶來沈浸式文化體驗。由國際先鋒藝術團隊打造的主題閱讀空間，匯聚近10萬種、超30萬冊精選好書。書城頂層超2萬平方米的星空花園連通南北區，未來將舉辦露天電影、星空音樂會等活動。同時，這裡還落戶了一批特色文化品牌首店、創新店。

「灣區之眼」融入眾多科技元素，不僅展示三折疊投影儀、比亞迪「天神之眼」等深圳最新科技成果，還首創推出書口印刷機個性化服務。

「灣區之眼」外貌。（金羊網）

作為開業「見面禮」，深圳灣區民俗館26日在「灣區之眼」推出《壁上丹青·盛世風華——壁畫里的大唐》首展，首次大規模系統性展示近80幅唐代壁畫高清圖片，並配套沈浸式數字體驗等。

據悉，至10月8日，「灣區之眼」將舉辦七大主題活動，包括《三體》IP華南超級首展、「浪浪山 嘻游趣」沈浸式主題展大灣區首展等。活動期間，還將免費放送圖書盲盒、民俗文創、餐飲券，以及超萬張開業抵扣券。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

