深圳灣區之眼｜最大書城8.26開幕！人氣Gelato雪糕店＋屋頂公園

深圳書城推介｜深圳書城交通｜深圳灣區之眼落於寶安中心區，是首個臨海且是面積最大的書城，總建築面積約13.1萬平方米，連同地下層共4層。灣區之眼將於8月26日正式開幕！當中設有4間主題書店、近10萬款精選好書，同時亦有藝術畫廊、沙龍等，還有超過2萬平方米的屋頂公園，以及3萬平方米的公共通廊，還涵蓋文化演藝、餐飲及科技等，想知有什麼好玩即看下文啦！



深圳最大書城｜8.26開幕！佔地13.1萬平方米

深圳書城灣區城坐落於寶安中心區，是首個臨海且是全國最大規模的書城。書城總建築面積約13.1萬平方米，連同地下層共4層，將於8月26日正式開幕！建築參考了「天圓地方」的造型設計，從高空俯瞰就像兩隻眼睛，因此也被稱作「灣區之眼」。建築由深圳出版集團投資及營運，與壹方城、歡樂港灣、寶安區圖書館等打造「黃金文旅三角」，地理位置非常方便！

深圳最大書城｜4大主題書店＋近10萬本書＋大型屋頂公園

「灣區之眼」為全國最大規模的書城，建築設計以書本為媒介，創造出不止於書的多元化文化空間，當中4間主題書店是由國際先鋒藝術團隊主理，匯聚近10萬款精選好書，並在書架之間引入藝術畫廊、園環沙龍、中西書房、互動樂園等區域。

此外，還有超過2萬平方米的大型屋頂公園，以及3萬平方米的公共通廊，未來將舉行閱讀交流、文化展覽及市集活動等，打造「公園經濟x夜經濟」商圈。

深圳最大書城｜人氣Gelato雪糕店＋生活市集

「灣區之眼」現時吸引超過500個品牌洽談合作設店，業務涵蓋文化演藝、科技體驗、社交餐飲等，例如深圳人氣Gelato雪糕店「野人先生冰淇淋」等。除了餐飲，還包括灣區頂尖演藝品牌的旗艦劇場、亞太知名AI企業全國首個人工智能體驗館、國際知名動漫品牌體驗首店、深圳首個頂級科幻IP沉浸式體驗空間等，將成為大灣區內最具話題性的吃喝玩樂新景點！

「灣區之眼」開業後，預計每年舉辦超過1,000場文化活動，包括潮流IP大型展覽及人氣IP裝置等，亦會定期邀請野內外知名作家、人氣博主等到場分享，並聯乘不同品牌商戶策劃快閃活動、生活市集等，接待逾1,000萬位讀者及訪客。

深圳書城（灣區之眼）

地址：深圳市寶安區海天路

交通：深圳地鐵5號線寶華站



(全文完)