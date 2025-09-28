深圳迎2條地鐵新線　光明無縫換乘高鐵　全市軌道邁入600公里時代

據深圳地鐵集團消息，深圳地鐵16號線二期（大運站—園山西坑站）6號線支線二期（光明站—光明城站）將於2025年9月28日正式開通初期運營，各線新開車站於上午11時18分開門迎客。



深圳地鐵16號線二期起自16號線大運站，終至園山西坑站，線路全長約9.54公里，設車站8座。線路貫穿龍崗園山街道，串聯西坑、大康、安良等社區，實現「村村通」。作為打造深圳「東進戰略」交通體系的重點線路，16號線二期開通後，進一步強化了龍崗中心城與園山片區聯繫，實現東部中心「內聚外聯」，暢通東部至市中心的「快進快出」通道，推動區域交通互聯互通。園山居民可坐地鐵便捷抵達大運及坪山樞紐，通勤和出行效率將大幅提升。

6號線支線二期工程起自6號線支線一期工程光明站，終至光明城站，線路全長約4.944公里，設車站3座。線路開通後，實現了光明區高鐵與地鐵的無縫換乘，乘客往返光明科學城與福田中心區的通勤時間將大幅縮短。

2條新線開通後，深圳城市軌道交通線網（含有軌電車）運營總里程將達到609.6公里，車站428座，正式邁入600公里時代。