男子深圳地鐵強吻陌生女　司法鑒定無刑責能力　受害者憂侵害他人

今年1月，深圳一女子晚間步行時，遭一名陌生男子強吻。她報警後，嫌疑人被抓獲，次日警方將涉事男子送至深圳康寧醫院。警方回應，經鑒定，嫌疑人案發時為急性而短暫的精神病障礙，無刑事責任能力，遂送醫治療。



據《澎湃新聞》報道，深圳市民李黎（化名）表示，今年1月2日22點左右，她剛走出地鐵站，一名陌生男子從她身後緊緊抱住她，並強吻她。她用力掙脫後，向路人呼救，對方才停止了侵犯。

她拿出手機撥打110報警電話，而就在這時，對方突然逃離了現場。據李黎回憶，該男子身高約170cm，體型偏瘦。她在錄口供時，警方已經抓獲了涉事男子。

據李黎提供的「深圳市公安局南山分局報警回執」顯示，她於1月2日22時32分報警，南山分局西麗派出所已如實登記。

警方出具的鑑定意見通知書。

李黎稱，在這之後，警方告訴她，嫌疑人被抓到後，因精神問題已送往「深圳市康寧醫院」。1月3日的「入院通知單」顯示，該男子27歲，江西人，無業，被收治在「醫療救治科男二區」。

李黎從警方處得知，該男子在收治到康寧醫院幾天後，就被家人接回了江西老家。她擔心以後會對其他人造成威脅。

隨後，她向當地的「局長信箱」投訴。李黎介紹，投訴後，南山分局對嫌疑人進行了精神鑒定。4月28日，深圳市公安局南山分局鑒定意見通知書顯示，對嫌疑人在案發時的刑事責任能力和精神狀態進行了司法鑒定。鑒定意見是：被鑒定人在案發時為急性而短暫的精神病障礙，無刑事責任能力。該鑒定書蓋有「深圳市公安局南山分局」的紅章。

深圳康寧醫院。（視覺中國）

8月12日，深圳市南山分局西麗派出所一名工作人員確認事件表示，此前接到過當事人李黎的報警。在對嫌疑人做了精神病鑒定後發現，他在案發時無刑事責任能力，被送入了康寧醫院治療。至於此事的其他情況，該工作人員表示不便透露。

李黎則稱，她擔心嫌疑人若治療不佳，往後可能還會侵害其他人。