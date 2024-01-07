科創企業接連出圈　深圳有何培育密碼？

「優必選的成長深深地打上深圳創新的烙印，根植於深圳務實的做事土壤。」近日，「人形機械人第一股」優必選在港交所上市，優必選董事會主席、執行董事兼行政總裁周劍如是說。



當年，周劍懷揣研發人形機械人夢想創業時，首先想到了深圳。「在深圳，所有的上下游合作夥伴，如SMT廠、模具廠、注塑廠、五金廠、齒輪廠、電機廠、配件廠等都在兩小時產業圈，可以實現全鏈條協同彈性高效的聯動效應，快速滿足研發和市場需求。」周劍說，「現在，優必選依然離不開深圳，因為深圳有優質的硬科技創新環境。」

有片｜深圳文博會仿生機械人驚艷全場 機械狗、跳舞機械人爆紅

深圳厚植沃土聚人才，科技創新屢結碩果。近年來，在深圳，有很多像優必選一樣的科創企業「出圈」，這些企業也共同推動深圳高質量發展。

大力創建人工智能先鋒城市

近年來，深圳智能機械人產業發展態勢良好，一批明星企業嶄露頭角，形成了從關鍵零部件到整機應用的完整產業鏈，為高質量發展提供了強勁的增長動力。

2022年6月，《深圳市人民政府關於發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展未來產業的意見》及配套文件發佈，明確20個戰略性新興產業集群和8個未來產業發展重點，智能機械人產業集群正是發展重點之一。

去年以來，隨著AI大模型的火爆，人工智能熱潮被推向了前所未有的高度，深圳也「加碼」多項人工智能產業政策，助力行業發展。深圳印發《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023—2024年）》，並同步發布首批「城市+AI」應用場景清單，統籌設立規模1000億元的人工智能基金群，以最充足的算力、最大的政策支持、最優的產業生態、最好的人才環境、最豐富的場景應用，積極打造國家新一代人工智能創新發展試驗區和國家人工智能創新應用先導區，大力創建人工智能先鋒城市。

中國首部人工智能產業專項立法——《深圳經濟特區人工智能產業促進條例》也已經出台實施。目前，深圳構築起人工智能高質量發展和高水平應用的政策體系，加快推進人工智能全域全時應用。

企業家點讚深圳創新氛圍

創新資源是推動創新發展的關鍵因素。記者瞭解到，目前深圳正高水平建設鵬城實驗室、深圳灣實驗室、合成生物及腦解析與腦模擬大科學裝置等重大創新平台，佈局建設13家全國重點實驗室、4家省級實驗室、340多家市級重點實驗室，打造原始創新重要策源地。

「提到深圳，第一個關鍵詞一定是創新。」GE醫療中國總裁兼首席執行官張軼昊表示，深圳致力於打造全球「創新之都」，一大批世界級科創企業在這裡誕生。GE醫療在深圳落地兩項投資合作項目，一個是與國藥器械成立合資企業，這是首個央企控股的醫療器械影像合資項目；另一個是與深圳灣實驗室、深圳醫學科學院合作共建聯合創新基地。

殼牌集團執行副總裁殼牌中國集團主席陳琳表示，殼牌和比亞迪的合資公司落地深圳一年來，捷報頻傳，目前在深圳運營著超過13000個電動汽車充電終端。「深圳市通過專班工作組為殼牌提供了‘深圳速度’的支持。深圳高效的政務服務給我留下了深刻的印象。」陳琳說。

深圳比亞迪公司。（資料圖片）

榮耀終端有限公司副董事長萬飈說：「從2021年正式落戶深圳福田，27天完成4萬多平方米的選址、裝修、入駐；到在深圳坪山建立高端旗艦手機生產製造基地，197天內完成協議簽訂、公司註冊，首台坪山產榮耀手機下線，都離不開深圳各級政府的支持。」

目前，深圳匯聚了英特爾、高通、蘋果、ARM等15家世界頂尖外資科學研究和技術服務業企業，其中包括11家世界500強企業、2家世界知名科技服務類企業、2家全球知名功率半導體廠商。數據顯示，2022年，深圳全社會研發投入1880.49億元，研發投入強度5.81%。企業研發投入達到1785.18億元，佔全社會研發投入的94.9%，位居全國城市第一。

厚植沃土吸引全球優秀人才

去年9月發佈的《2023理想之城——邁向教育、科技與人才高度發展的全球城市》顯示，新加坡、深圳、波士頓、上海、紐約位列全球20座主要城市教育、科技、人才綜合發展「理想之城」前5位。其中，深圳以較大優勢成為科學家心目中首選的創新人才理想城市。

從著名數學家、菲爾茲獎獲得者埃菲·傑曼諾夫到知名結構生物學家顏寧，一個個享譽世界的科學大咖接連加盟深圳，越來越多各類創新創業人才匯聚鵬城……

近年來，深圳深入實施人才強市戰略，完善具有全球競爭力的人才政策體系。實施創新人才培養計劃，為創新人才搭建更加國際化的發展平台，構建更加良好的發展生態。出台《深圳市優秀科技創新人才培養項目管理辦法》，長期支持在自然領域取得突出成績且具有明顯創新潛力的青年科技人才。深化人才評價改革，探索科技人才分類評價的新標準、新方式、新機制。

深圳堅持「聚天下英才而用之」，數據顯示，目前深圳各類人才總量突破679萬人、高層次人才2.4萬人、留學回國人員超20萬人。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

