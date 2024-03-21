深圳今年前2月出口年增53.1%　對美出口不降反升年增64.2%

根據海關總署3月20日公布的數據，按人民幣計價，今年前兩個月，受電動汽車需求和與「一帶一路」沿線國家大量交易的推動，深圳的出口額大幅增加，達4414億元，同比增長53.1%；與此同時，進口額達2337.4億元，同比增長31.9%。

分別來看，今年前兩個月，深圳與所有前十大出口目的地的貿易額均出現增長，占出口總額的73.9%。特別是在東盟成為最大貿易夥伴的同時，深圳對美國的出口並未如通常那般下降，而是同比增長64.2%，對歐洲的出口也同比增長20.9%。

這一系列貿易數據的增長，離不開深圳眾多私營企業的亮眼成績，科技企業的機電產品在出口中占到2955億元，同比增長30.2%。而像比亞迪這樣的中國車企，今年前兩個月也延續了去年的強勁表現，新能源汽車出口同比增長47.22%，目的地覆蓋全球六大洲的70多個國家和地區，超400個城市。



【本文獲《觀察者網》授權轉載】

《南華早報》援引分析人士指出，深圳這份「貿易成績單」令人鼓舞，對於中國今年實現經濟增長5%左右的目標，以及沖破西方所設置的地緣政治障礙和科技限制，可能是一個「好兆頭」（bode well）。

《南華早報》指出，深圳是許多中國科技企業的總部所在地，包括華為、騰訊、比亞迪和大疆等公司，該市對外貿易總價值剛剛突破6750億元，比去年同期增長了45%。

華為的迅速崛起得益於該公司員工長期勤奮工作。圖為2019年5月29日22時許，雖然已經接近午夜，但華為深圳總部的研發大樓仍是燈火通明。（Reuters）

今年前兩個月，東盟10國成為深圳最大的貿易夥伴，貿易額增長58.1%，達到1069.2億元。緊隨其後的，是中國香港地區、美國、歐洲和中國台灣地區。數據顯示，深圳對美國的出口同比增長62.4%，對歐洲的出口同比增長20.9%。與此同時，深圳與參與「一帶一路」國家的貿易額達到2491億元，比去年同期增長57.8%。

報道稱，私營企業引領了這一系列的貿易數據增長，這些企業的貿易額同比增長72.4%，在與深圳所有貿易中所占比例上升了11.4個百分點，達到71.6%。

「對美出口反彈如此之大，確實令人印象深刻。」廣東省體制改革研究會執行會長彭澎解讀數據時指出：「通常，對東盟出口的增長伴隨的是對美國出口的下降。」

彭澎認為，深圳市的出口反彈將可能會提振商業信心，並在短期內減輕供應鏈變化所帶來的痛苦。「下一步要看的是，美國總統大選或俄烏沖突之後，地緣政治格局將如何變化。」

內地已有20個港口打入全球百大。圖為深圳鹽田港。（視覺中國）

《南華早報》指出，深圳是中國最大的出口城市，擁有201萬家企業，其中99%以上是中小型企業。報道形容，更值得注意的一點是，這座城市已經處於了中美科技競賽的中心。

此前，美國已將華為、大疆等深圳企業列入「出口黑名單」，華盛頓方面不斷對華在科技領域施加遏制措施以及減少供應鏈敞口。

「儘管一些最大的私營企業仍受到美方制裁，但2024年前兩個月對於這個（中國）南方科技中心來說是獲利頗豐的。」報道稱，在深圳今年前兩個月的出口中，機電產品占2955億元，同比增長30.2%。

比亞迪汽車工業有限公司關務部經理劉鋒向《深圳特區報》介紹說：「今年前2個月，比亞迪出口新能源汽車3.67萬台，同比增長47.22%，目的地覆蓋全球六大洲的70多個國家和地區，超400個城市。」

報道稱，隨著新能源汽車出口的增長強勁，進而帶動深圳新能源汽車產業鏈產品的出口增長，電解液、正負極材料、電機、汽車電子元器件、電池薄膜等出口火熱。

2024年1月10日，山東煙台，裝載新能源汽車的「比亞迪開拓者1號」從煙台港啟航。（視覺中國）

「中國前兩個月出口增長7.1%，表明需求出現積極信號。」3月7日，彭博社等外媒當時就已注意到中國海關發布的最新進出口數據，並對超出預期的數據給予了積極評價。

海關總署公布的數據顯示，按美元計價，前2個月，我國進出口總值9308.6億美元，增長5.5%。其中，出口5280.1億美元，增長7.1%；進口4028.5億美元，增長3.5%；貿易順差1251.6億美元，擴大20.5%。

彭博社解讀道，中國今年前兩個月的出口增長速度遠快於預期，7.1%的增速遠超此前經濟學家預測的1.9%，這一數字同樣遠好於去年12月2.3%的增幅，這是需求市場令人鼓舞的跡象，表明中國這個世界第二大經濟體正在努力站穩腳跟。與此同時，中國進口增長達3.5%，貿易順差1251.6億美元，創歷史新高。

值得一提的是，去年中國經濟總體回升向好，今年經濟增長5%左右的目標也引發了廣泛關注，多家外媒稱這一目標高於許多預測。《金融時報》援引分析人士的話說，「5%左右」的增長目標「雄心勃勃」。《華爾街日報》分析說，今年實現5%左右的增長目標並非易事，中國仍將目標維持在5%左右不變，顯示出中國對經濟發展的信心。