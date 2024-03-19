深圳龜仙石騰空拍照打卡　女子疑因腳滑跌落　周圍眾人驚叫

深圳排牙山日前發生危險一幕。一名遊客在龜仙石打卡拍照時雙腳騰空，僅用雙手攀住石頭，落地時不慎跌倒，嚇得周圍眾人發出驚叫聲。



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網傳影片顯示，一名女遊客雙手攀住石頭，緊接着雙腳騰空，將身體擺成「L」形狀，旁邊則有旅伴幫她拍照。惟女遊客下落時疑似因腳底打滑，直接跌落，周圍眾人發出驚叫聲。

對此，深圳大鵬辦事處工作人員周一（18日）回應，尚未接到上述情況的救援信息，不過這幾年有多人反映類似事情，將不斷加強宣傳、勸阻和監管力度。「排牙山沒有專門的景區管理處，歸兩個街道辦事處管轄，靠近大鵬街道的地區歸我們管理。」

該工作人員又指，為防止類似情況發生，已在沿途豎立警示牌，廣播語音提示安全事項，安排人員定期巡查等。此外，也在登山口設立卡口，有工作人員登記遊客信息，提醒他們不要做出違反登山安全的行為。

公開資料顯示，排牙山位於深圳市龍崗區大鵬街道，俗稱「深圳小華山」，為大鵬半島北島的主要組成山脈，海拔707米，是深圳第六高峰。該山三面環海，山石嶙峋，景色極佳。由南面望去，酷似一排排錯落不齊的牙齒，是否由此得名，不得而知。