擴大民間投資　發改委：鼓勵民企參與基礎建設

國新辦21日舉行新聞發布會，國家發改委、財政部、央行等相關部會負責人出席介紹近期投資、財政、金融有關數據及政策情況。今年1至2月，中國民間投資年增0.4%，由負轉正，發改委副主任劉蘇社示意，下一步還會加強促進民間投資發展，最大程度鼓勵民營企業參與基礎設施等項目的建設和運營。



《中新網》報道，去年以來，發改委推出了促進民間投資的17條政策措施，並推介重大項目吸引民間資本參與。民間資本推介項目平台顯示，截至2月29日，吸引民間資本參與的項目共計1612個，總投資規模人民幣2萬億多元。

針對內地民間投資發展一直面臨「不敢投、不會投、不能投」等問題，劉蘇社表示，下一步，將著力穩定和擴大民間投資，努力保持民間投資穩定增長態勢。

劉蘇社提出3點回應，一是讓民營企業「安心投」。目前正在研究起草《民營經濟促進法》，為更好促進民營經濟發展提供法治保障。二是讓民營企業「有的投」。管好用好中央預算內投資中的民間投資引導專項，最大程度鼓勵民營企業參與基礎設施等項目的建設和運營。

三是讓民營企業「投得好」。透過投貸聯動、重大項目用地保障等機制，加強民間投資項目的融資和用地等要素保障。同時，還要加強對促進民間投資工作的評估調度，充分調動地方鼓勵民間投資發展的積極性。