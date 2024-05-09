財務造假股價跌99.5%僅0.13元　昔日百億市值企業：老板仍在國內

昔日市值百億（人民幣．下同）的園林上市公司「*ST美尚」（300495.SZ）迎來退市命運，周三（8日）最後一個交易日報收0.13元/股，相較於歷史高點，跌幅近99.5%，總市值僅剩0.9億元。與此同時，近日有消息稱公司高管在證監會查詢時直言他們是造假上市。周三晚間，公司發布澄清公告稱有關報道嚴重與事實不符，還提到公司的實控人王迎燕沒移民，仍在境內。



據*ST美尚官網顯示，公司曾成功打造過尚賢河濕地工程、太湖濕地生態修復和保護等多個標桿項目。2015年12月底，該公司以「美尚生態」之名連續漲停，股價連翻數倍，股價最高達153元/股，市值接近百億元。然而在周三最後一個交易日，其股價報收0.13元/股，跌幅13.33%，總市值僅0.9億元。

另一方面，近日有消息稱公司高管在證監會查詢時直言「我們造假上市，所有東西都是假的」。周三晚間，*ST美尚發布澄清公告稱，相關報道嚴重與事實不符，還提到目前公司與實際控制人保持正常聯繫及溝通中，王迎燕仍在中國境內，其為中國國籍，無境外永久居留權。

公開資料顯示，王迎燕是*ST美尚的實控人，1967年生，中國籍，無境外永久居留權，持復旦大學EMBA學位。她為知名女富豪，在2016年時以50億身家首次登上《胡潤百富榜》。

值得一提的是，*ST美尚曾因財務造假、欺詐發行等而遭到證監會處罰。今年4月，*ST美尚因涉嫌信息披露違法違規，遭中國證券監督管理委員會立案。

*ST美尚實控人王迎燕。（21世紀經濟報道）

同月底，*ST美尚公布了深交所對公司及相關當事人給予公開認定等紀律處分的決定。決定顯示，*ST美尚通過提前確認應收帳款收回、虛記銀行利息收入、不按審定金額調整項目收入、虛增子公司收入等方式虛增凈利潤；王迎燕還通過關聯方與公司發生關聯交易，並且非經營性佔用公司大額資金等。深交所決定對王迎燕給予公開認定終身不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的處分；即日起，在認定期間內，王迎燕除不得繼續擔任原上市公司董事、監事、高級管理人員職務外，也不得擔任其他上市公司董事、監事、高級管理人員職務；同時對美尚生態景觀股份有限公司給予公開譴責的處分等。

而在2023年6月28日，王迎燕因指使美尚生態從事信息披露違法違規、欺詐發行行為，被證監會處以1510萬元罰款，並終身市場禁入。天眼查顯示，現時王迎燕訴訟纏身，還被列為失信被執行人、被執行人，被限制高消費、凍結股權。