逾30日本國會議員參加賴清德就職禮創史上最多　外交部：嚴肅敦促

日本國會跨黨派友台議員組織「日華議員懇談會」（日華懇）5月9日宣布，將派遣逾30人的代表團赴台參加5月20日台灣新任總統賴清德的就職典禮，人數達到史上最多。10日，中國外交部回應，嚴肅敦促日方不得以任何形式縱容支持「台獨」分裂勢力。



中國外交部發言人林劍表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣從來就不是一個國家，不存在什麼「總統」，台灣問題純屬中國內政。

林劍稱，日方在《中日聯合聲明》中作出過明確承諾，即「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。中華人民共和國政府重申，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。」《波茨坦公告》第八條明確規定，《開羅宣言》之條件必將實施。而《開羅宣言》的主要內容即是將日本所竊取的中國之領土歸還中國。日方還多次就台灣問題向中方作出鄭重承諾，包括不搞「兩個中國」或「一中一台」，不支持「台獨」，只同台灣維持民間和地區性往來。這就是歷史經緯，是日本必須遵循的立場和原則。

中方嚴肅敦促日方恪守中日四個政治文件的有關原則和精神，以實際行動體現堅持一個中國原則的承諾，不得以任何形式縱容支持「台獨」分裂勢力，切實維護台海和平穩定，而不是相反。林劍最後稱：「我們正告民進黨當局，勾連外部勢力進行謀『獨』挑釁絕不可能得逞，出賣國家民族利益必將遭到歷史清算。」