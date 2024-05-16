曾一度被日本壟斷　中國量子計算機核心部件實現完全國產化

中國第三代自主超導量子計算機「本源悟空」核心部件——高密度微波互連模組，在安徽合肥完成重大突破，實現完全國產化。



據微信公眾號「本源量子」消息，量子晶片「量子計算大腦」，需要在-273.12℃或更低的極低溫環境中「冷靜思考」。高密度微波互連模組則是「神經網絡」，既要能準確傳輸訊號，又要隔絕熱量，為「量子計算大腦」與外部設備之間的量子訊息傳輸建立起高速、穩定的通道。

在高密度微波互連模組中，有一根至關重要的「線」——極低溫特種高頻同軸線纜。值得一提的是，這根「線」是量子計算機訊號傳輸的關鍵組件，曾一度被日本壟斷，導致採購價格高昂。

據介紹，這款國產高密度微波互連模組，可為100+位量子晶片提供微波訊號傳輸通道，能夠在極低熱泄漏環境下，實現微波訊號的跨溫區穩定傳輸。該模組的成功研發使得量子晶片能夠發揮出更強大的計算能力，有助於中國量子計算機更高效運行。

目前，在國產高密度微波互連模組的保障下，搭載72比特超導量子晶片的中國第三代自主超導量子計算機「本源悟空」，已為來自全球120個國家的858多萬人次完成超18.3萬個量子計算任務。