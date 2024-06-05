工信部：中國5G移動電話用戶佔比已超過五成

工業和信息化部網站周三（5日）發布1至4月通信業經濟運行情況顯示，截至4月末，5G移動電話用戶佔比已超過五成，5G基站總數達374.8萬個，佔移動基站總數的31.7%。



截至4月底，3間基礎電信企業及中國廣電的移動電話用戶總數達17.59億戶，較去年底凈增1528萬戶。其中，5G移動電話用戶達8.89億戶，佔移動電話用戶的50.6%，佔比較去年底提高4%。5G網絡建設方面，截至4月底，5G基站總數達374.8萬個，比去年底凈增37.2萬個，佔移動基站總數的31.7%。終端方面，中國信息通信研究院發布的數據顯示，1至4月，5G手機國內市場出貨量7666.5萬部，同比增長18.3%，佔同期手機出貨量的83.8%。

中國通信標準化協會理事長聞庫認為，5G用戶佔比過半，數字十分符合預期發展。一方面，得益於良好的5G網絡覆蓋，用戶有更好的體驗，真正用上了5G。另一方面，5G終端價格下降，面對換機需求，選購5G手機的用戶比例更高，帶動5G用戶數量增加。而運營企業的促銷，讓更多人用上了5G套餐，也是一個因素。

5G移動電話用戶情況。（工信部網站）

通信專家張新生則表示，5G用戶佔比超過50%，表明5G技術在中國的普及速度非常快，這是技術發展和市場需求共同推動的結果。他認為，5G基站的快速建設和覆蓋是用戶增長的基礎，5G手機出貨量增長進一步拉動5G用戶數增長。

除5G外，3間基礎電信企業皆積極發展數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業務。數據顯示，1至4月新興業務收入共達1508億元人民幣，同比增長11.2%，佔電信業務收入的25.5%，拉動電信業務收入增長2.7%。

張新生認為，新興業務收入保持兩位數增長要歸功於在5G建設發展初期，不僅考慮到了面向消費者的應用，也考慮到了面向社會各行各業的需求。堅定不移走5G獨立組網路線的模式，可以充分發揮5G技術的優勢，支撐不同業務需求和特定要求。這意味不論各行各業還是消費者，都能從5G網絡的特性中獲益。