涉在菲綁架中國公民　中菲合作遣返一疑犯：聯合打擊離岸博彩犯罪

據中國駐菲律賓大使館消息，中國和菲律賓兩國執法部門日前合作遣返一名涉嫌在菲綁架中國公民的犯罪嫌疑人，彰顯了兩國聯合打擊藏匿於離岸博彩業內犯罪的堅定決心。



中菲合作遣返疑犯。

中國駐菲律賓大使館表示，中國法律禁止任何形式的賭博活動，包括網絡博彩、中國公民出境賭博、在境外開設賭場招攬中國公民參賭等行為都是違法的。中國政府一向嚴厲打擊賭博以及綁架等犯罪活動。中國駐菲律賓使館將繼續加強同菲方的務實執法合作，支持菲方早日徹底解決離岸博彩業相關頑疾，共同打擊綁架等犯罪活動。

據此前報道，菲律賓警方在4月14日的一場行動中逮捕一中國公民，查獲並沒收槍枝等違禁品。菲警方表示，初步調查顯示，此案與網絡賭博有關。5月14日，中國和菲律賓兩國執法部門合作遣返160余名在菲從事離岸博彩的中國公民。