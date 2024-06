百萬Up主西班牙遭種族歧視　掌摑兼大聲質問還擊　網民：幹得漂亮

一名微博擁有過百萬粉絲的內地Up主,在西班牙第三大城市華倫西亞(Valencia,又譯瓦倫西亞)搭乘地鐵,期間疑似遭遇種族歧視,但他並未忍氣吞聲,而是掌摑對方一巴掌。相關事件引發廣泛關注,不少網民都直呼「幹得漂亮」。



內地up主在西班牙遭遇種族歧視,但他並未忍氣吞聲,而是掌摑對方一巴掌。(影片截圖)

日前,內地旅行Up主申典啟上載了一段名為「瓦倫西亞,我打了一個西班牙人一巴掌」的影片,稱自己在地鐵站內遇到三名白人青少年,坐到自己旁邊後說了一聲「Ching Chang Chong」。

據了解,「Ching Chang Chong」(又稱「Ching Chong」)是一個種族主義的貶義詞,經常被英語使用者用來嘲弄漢語使用者、華裔甚至其他外貌類似華裔的東亞人,有評論認為該詞語有侮辱性質。

遭遇了種族歧視後,申典啟先是大喊,「你他X剛剛說什麼?」,吸引不少人圍觀,其後他又推搡了其中一名身着白色T恤的男青年,惟對方卻露出笑容。申典啟稱,「最討厭這種輕蔑的笑聲」,於是伸手拍在了上述男青年的臉上,並繼續質問對方「Why you said bad word to me?(你為什麼對我說髒話?)」

+ 5

「終於,他不笑了,但是笑容轉移到了我的臉上。我相信,這是他的一次震撼教育,以後遇到中國人,他再也不敢說『Ching Chang Chong』三個字了」,申典啟表示。

面對種族歧視,申典啟未有忍氣吞聲的態度亦引發網民熱議:

「咋感覺外國小孩傻乎乎的。」

「讓他們看看中國人的武德充沛。」

「幹得漂亮!這群人就是欺軟怕硬的。」

「中國人在外面千萬不能懦弱忍讓,不然一直被欺負。」

「兩個人講的都是烏克蘭口音的俄語。」

「聽起來不像是西班牙語,反而像是斯拉夫語,再結合這些人的長相,基本可以確定是東歐人。」