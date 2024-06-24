兩院院士大會在北京召開　習近平為國家最高科學技術獎獲得者頒獎

全國科技大會、國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會24日上午在北京召開。國家主席習近平為國家最高科學技術獎獲得者等頒獎並發表重要講話。會議由立強主持，丁薛祥宣讀獎勵決定；趙樂際王滬寧蔡奇李希出席大會。

習近平表示，科技興則民族興，科技強則國家強。中國式現代化要靠科技現代化作支撐，實現高質量發展要靠科技創新培育新動能。必須充分認識科技的戰略先導地位和根本支撐作用，錨定2035年建成科技強國的戰略目標，加強頂層設計和統籌謀劃，加快實現高水平科技自立自強 。



大會於上午10召開，丁薛祥宣讀《中共中央、國務院關於2023年度國家科學技術獎勵的決定》。

習近平首先向獲得2023年度國家最高科學技術獎的武漢大學李德仁院士和清華大學薛其坤院士頒發獎章、證書，同他們熱情握手表示祝賀。隨後，習近平等黨和國家領導人同兩位最高獎獲得者一道，為獲得國家自然科學獎、國家技術發明獎、國家科學技術進步獎和中華人民共和國國際科學技術合作獎的代表頒發證書。

習近平發表講話指出，黨的十八大以來，黨中央深入推動實施創新驅動發展戰略，提出加快建設創新型國家的戰略任務，不斷深化科技體制改革，有力推進科技自立自強，我國基礎前沿研究實現新突破，戰略高技術領域迎來新跨越，創新驅動引領高質量發展取得新成效，科技體制改革打開新局面，國際開放合作取得新進展，科技事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。

習近平強調，在新時代科技事業發展實踐中，我們不斷深化規律性認識，積累了許多重要經驗，主要是：堅持黨的全面領導，堅持走中國特色自主創新道路，堅持創新引領發展，堅持「四個面向」的戰略導向，堅持以深化改革激發創新活力，堅持推動教育科技人才良性循環，堅持培育創新文化，堅持科技開放合作造福人類。這些經驗必須長期堅持並在實踐中不斷豐富發展。

習近平指出，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革深入發展，深刻重塑全球秩序和發展格局。我國科技事業發展還存在一些短板、弱項，必須進一步增強緊迫感，進一步加大科技創新力度，搶占科技競爭和未來發展制高點。

習近平強調，要充分發揮新型舉國體制優勢，完善黨中央對科技工作集中統一領導的體制，構建協同高效的決策指揮體系和組織實施體系。充分發揮市場在科技資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，調動產學研各環節的積極性，形成共促關鍵核心技術攻關的工作格局。加強國家戰略科技力量建設，提高基礎研究組織化程度，鼓勵自由探索，築牢科技創新根基和底座。

習近平指出，要推動科技創新和產業創新深度融合，助力發展新質生產力。聚焦現代化產業體系建設的重點領域和薄弱環節，增加高質量科技供給，培育發展新興產業和未來產業，積極運用新技術改造提升傳統產業。強化企業科技創新主體地位，促進科技成果轉化應用。做好科技金融這篇文章。

習近平強調，要全面深化科技體制機制改革，統籌各類創新平台建設，加強創新資源優化配置。完善區域科技創新佈局，改進科技計劃管理，提升科技創新投入效能。加快健全符合科研活動規律的分類評價體系和考核機制，完善激勵制度，釋放創新活力。

習近平指出，要深化教育科技人才體制機制一體改革，完善科教協同育人機制，加快培養造就一支規模宏大、結構合理、質素優良的創新型人才隊伍。優化高等學校學科設置，創新人才培養模式，提高人才自主培養水平和質量。加快建設國家戰略人才力量，著力培養造就卓越工程師、大國工匠、高技能人才。加強青年科技人才培養，大力弘揚科學家精神，激勵廣大科研人員志存高遠、愛國奉獻、矢志創新。

習近平強調，要深入踐行構建人類命運共同體理念，在開放合作中實現自立自強。深入踐行國際科技合作倡議，進一步拓寬政府和民間交流合作渠道，發揮共建「一帶一路」等平台作用，支持各國科研人員聯合攻關。積極融入全球創新網絡，深度參與全球科技治理，共同應對全球性挑戰，讓科技更好造福人類。

習近平表示，希望兩院院士當好科技前沿的開拓者、重大任務的擔綱者、青年人才成長的引領者、科學家精神的示範者，為我國科技事業發展再立新功。廣大科技工作者要自覺把學術追求融入建設科技強國的偉大事業，創造出無愧時代、不負人民的新業績。各級黨委和政府要切實加強對科技工作的組織領導，全力做好服務保障。

據《新華社》報道，2023年度國家科學技術獎共評選出250個項目和12名科技專家。其中，國家最高科學技術獎2人；國家自然科學獎49項，其中一等獎1項、二等獎48項；國家技術發明獎62項，其中一等獎8項、二等獎54項；國家科學技術進步獎139項，其中特等獎3項、一等獎16項、二等獎120項；授予10名外國專家中華人民共和國國際科學技術合作獎。