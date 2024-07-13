南京大屠殺倖存者石秀英離世享年98歲　生前曾赴日本參加證言集會

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館周六（13日）公布，南京大屠殺倖存者石秀英於周五（12日）淩晨離世，享年98歲。



石秀英離世享年98歲。（央視新聞）

石秀英1926年10月出生。1937年日軍攻佔南京城前，47歲父親石長福帶著11歲的她以及一家人到難民區，但沒找到房子，於是在上海路附近一個山坡上搭了一個蘆席棚。1937年12月16日，石長福到姑媽處看看石秀英的姐姐，就再也沒有回來，「到晚上了，我到姑媽家找我爸，表弟告訴我，爸爸被日本兵抓去了。我表弟躲在水西門一個巷子里，看到我爸爸蹲下來系鞋帶，日本兵一回頭就用刺刀戳死了他，就在水西門拐彎的地方 」。

到了1937年12月24日，石秀英19歲的哥哥帶著8歲的弟弟拿著菜籃子挖點菜賣，想幫補家裏生活，「走了沒多遠，日本兵來了一輛車，把我哥哥石坤寶抓走了。弟弟小，沒有被抓走，他哭著回來說，『日本兵又把哥哥抓走了』，跟父親相差8天。我媽媽就成天像瘋了一樣在外頭，每天拿著一根竹竿，到池塘邊到處找我哥哥，到處翻死屍。池塘里飄的死屍，馬路上躺的死屍，天天哭，天天找，沒有哪天不傷心的」。

石秀英一憶起往事，不禁潸然淚下。（觀察者網）

為了生活，石秀英的母親後來帶著她給人倒馬桶、洗衣服，以討點收入熬日子。雖然上海的舅舅聽說後，來接他們一家去上海，但石秀英的母親沒過多久就因悲傷過度，加上生活壓力，積勞成疾不幸離世。石秀英只能與家裏剩下的幾個孩子四處做工，勉強度日，直到1949年後，才總算過上了安穩日子。

石秀英生前積極參加在紀念館舉行的清明家祭、國際和平日主題活動、國家公祭儀式等。2015年12月9日至14日，石秀英還赴日本熊本、長崎、福岡等地參加南京大屠殺倖存者證言集會。

石秀英曾赴日本參加南京大屠殺倖存者證言集會。（觀察者網）

石秀英曾赴日本參加南京大屠殺倖存者證言集會。（觀察者網）

小女兒王秀雲告訴紀念館工作人員，周五淩晨4時多，石秀英突然身體不適。家人們緊急撥打120急救電話，可等救護車將她送到醫院時，人已經不行了。

據了解，石秀英生前總是不遺餘力地將自己家在南京大屠殺期間的遭遇講給青少年聽，並希望晚輩記住親人們所受的苦難。