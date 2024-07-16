靠煤吃煤、受賄逾1.08億元　國家能源集團原副總李東被判無期

國家能源投資集團有限責任公司原黨組成員、副總經理李東，被控受賄逾1.08億元人民幣，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產；對其受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



李東被控受賄逾1.08億元人民幣。（央視新聞）

周二（16日），李東受賄案在江西省宜春市中級人民法院一審公開宣判。

法院審理查明，1999年至2023年，被告李東利用擔任國家能源集團黨組成員、副總經理等職務上的便利，為有關單位和個人在產品銷售、煤炭採購、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受有關單位和個人給予的財物，合共折合人民幣1.08億多元，其中部分未實際取得。

李東被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。（央視新聞）

法院認為，被告李東的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑒於李東部分受賄犯罪是未遂，歸案後如實供述全部罪行，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕情節，依法可以對其從輕處罰，遂作出上述判決。

公開資料顯示，李東現年64歲（1960年1月生），1982年畢業於遼寧工程技術大學地下採煤專業，獲學士學位；1997年、2005年先後獲遼寧工程技術大學採礦工程專業的工學碩士、博士學位。

李東被指修身不正、靠煤吃煤。（央視）

今年1月9日，央視專題片《持續發力縱深推進》第四集《一體推進「三不腐」》播出，李東修身不正、靠煤吃煤的案件詳情被披露。專題片介紹，李東靠煤吃煤，一塊是在煤炭運銷方面，另一塊是在煤機設備的招標採購方面。「2006年，李東調任原神華集團副總經理，牟利的『主戰場』也隨之轉到了自己分管的煤炭機械設備采購領域。」

專題片解說詞稱，原神華集團在招標採購上有一整套嚴格的制度程序，然而李東卻不顧各方非議，親自下場直接插手干預，甚至有一次，一間向他輸送了利益的企業未能中標，李東竟強行要求下屬找個理由廢標重招。「他的用權任性，也反映出對國企領導幹部的監督，仍然是一個亟待加強的薄弱環節。」