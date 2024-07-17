據報中美高層軍事加快恢復對話步伐　戰區指揮官有望通話

據報中美高層軍事對話恢復步伐加快，戰區指揮官間的通話有望恢復，危機溝通工作組會議可能在年底前進行。有學者分析，兩國領導人都希望尋求雙邊關係穩定，但雙方立場仍存在根本性分歧。



據《南華早報》16日報道，美國總統拜登（Joe Biden）本月11日在北約峰會結束後的新聞發布會上，透露了兩軍恢復對話的消息。拜登說，去年11月他和國家主席習近平會晤後，雙方重新建立直接溝通渠道。「習近平和我之間有直接聯繫，我們的軍隊也可以直接接觸彼此。」

7月11日，美國總統拜登在北約75周年活動舉行期間，舉行新聞發布會。（Reuters）

據美國軍事網站「任務與目標」（Task and Purpose）12日報道，美國國防部發言人表示，將繼續與中國方面討論未來防務和軍事官員之間的多層次接觸，包括未來幾個月內戰區指揮官之間的通話，以及在年底前召開危機溝通工作組會議。

中國在2022年8月暫停了和美國的軍事交流，以反制時任美國眾議院議長的佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣。

去年11月中美領導人三藩市會晤之後，兩國許多軍事交流已經恢復，包括防務政策協調會談和海上軍事安全磋商機制工作小組會議等。今年5月，中美防長在新加坡舉行會晤。不過，美國所希望的戰區領導間的直接溝通機制一直未能恢復。

2023年11月15日，國家主席習近平同美國總統拜登在斐洛里莊園舉行中美元首會晤。（新華社）

華盛頓智庫史汀生研究中心中國項目主任孫韻，上月底在中美交流基金會旗下網站撰文分析，對美國而言，最嚴重緊迫的問題是，美軍印太司令部司令與中國東部戰區和南部戰區司令部司令之間能否實現直接溝通。雙方沒有進行直接溝通之前，美方不認為兩國領導人舊金山會晤所達成的共識會得到落實。

孫韻還認為，中美防長在新加坡的會晤，實際上已經宣告了兩軍關係正常化。恢復會唔的最根本原因，在於兩國領導人面對充滿困難的一年，都希望尋求雙邊關係的穩定。

但孫韻也指出，恢復會晤並不等於達成協議。在台灣、南海等一系列安全問題上，中美兩國、乃至兩軍的立場和政策存在著根本性的分歧。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

