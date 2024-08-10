河北明代古城牆局部遭暴雨衝塌　經歷逾600年歷史　屬國寶級文物

河北張家口一處明代古城牆，近日受暴雨影響發生垮塌，當局表示正在進行處理。



河北張家口一處明代古城牆，近日受暴雨影響發生垮塌，當局表示正在進行處理。（網上圖片）

網傳影片顯示，張家口市宣化區萬柳公園附近的一處明代古城牆突然發生垮塌，垮塌的是城牆的部分外立面，附近還有多位市民圍觀。事發後，當地多個部門回應指，已知悉事故，相關單位正在處理。

宣化區文物管理所工作人員表示，或受最近兩天暴雨影響，宣化西城牆於8月7日晚垮塌，沒有造成人員受傷。「我們在垮塌的城牆部位拉起了警戒線，並在宣化區政府和省市文物部門的指導下，積極研判修繕措施。」

該工作人員還稱，平時遊客可以登上宣化西城牆，事發後已關閉了西城牆的大新門，「西城牆部分發生垮塌後，現在上不去。」

宣化西城牆位於萬柳公園的外圍，是宣化古城城牆的一部分。（網上圖片）

宣化古城建於明洪武二十七年（1394年）。（網上圖片）

據了解，宣化西城牆位於萬柳公園的外圍，是宣化古城城牆的一部分。宣化古城因長城而建，是長城防禦體系中重要的組成部分，是明代長城九邊軍鎮的代表。

據史料記載，宣化古城建於明洪武二十七年（1394年），周長12120米，是中國北方現存古城中歷史悠久、規模宏大、地位重要的著名城池，為明長城九鎮之首。

古城牆經歷了六百多年的歷史，被列為國寶級文物，目前古城牆破損嚴重，宣化區委區政府從2006年起，先後對部分西城牆、北城牆及東、西北角樓進行了修復工作。