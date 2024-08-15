官方將啟動三年「最嚴監管期」：數萬家地方金融組織面臨清退

中國地方金融組織將進入最嚴監管時期。金融監管總局、證監會、市場監管總局等三大部門近日聯合發布《關於進一步加強地方金融組織監管的通知》，計劃在未來三年內對數萬家地方金融組織進行全面清理和加強監管，確保其合規經營。這次監管力度空前，將嚴禁新增地方金融組織，同時嚴格限制跨省經營。



據內媒《財聯社》今（14）日報道，該通知已下達至各省級機構，要求針對商業保理、融資租賃、小額貸款公司、典當行和擔保公司等進行全面清理整頓。知情人士透露，這次監管力度較以往更為徹底和嚴格，不僅禁止新增地方金融組織，還將嚴厲打擊不合規機構，旨在大幅減少地方金融組織的總數。

根據不完全統計，中國現有地方金融組織超過3萬家，包括小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司和商業保理公司，其中部分不規範的機構將被清退。

以廣東省為例，當地地方金融組織的數量曾高達1.2萬家，目前已減少至7000家，預計在未來三年內將進一步壓縮至5000家左右。這次監管還特別針對跨省經營的風險，要求地方金融組織回歸本源，遵守所在地的監管規範。

2023年5月28日，國家金融監督管理總局正式揭牌。（中國青年報）

同時，公開信息顯示，國內地方金融資產交易中心（簡稱金交所）的數量一度高達70家，包括13家地方金交所和57家地方金融資產交易中心。今年來包括廣東省、河南省、黑龍江省、山西省、海南省、吉林省、江西省、湖南省等多個省份至少已有20家金交所宣布關停。

根據二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，強化中央和地方監管協同是這次監管的重要內容，旨在全方位覆蓋所有金融活動，防範金融風險，維護市場穩定。