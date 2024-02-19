金融監管總局：做細做實風險監測和防範處置 嚴打非法金融活動
撰文：鄭寧
出版：更新：
根據國家金融監督管理總局網站2月19日消息，金融監理總局黨委書記、局長李雲澤主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習貫徹國務院第三次全體會議精神，對開年工作作動員部署。
會議指出，要奮力搶抓工作先機，確保全年工作良好開局、高標起步。要掌握情勢、鼓足幹勁，積極推出有利於提振信心和預期的政策措施。要圍繞中心、服務大局，確保監理工作最終效果符合黨中央決策意圖。要融入大局、順勢而為，依照系統觀念深入規劃、推進工作，堅持用改革的辦法解決前進的問題。
會議要求，要聚焦監管主責主業，掌握實質風險，解決實際問題，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。要做細做實風險監測和防範處置，加快化解存量、有效遏制增量。要穩步推動派出機構改革，確保有組織、有步驟、有紀律地平穩落地。要加快彌補監管制度機制短板，按計劃出台有關規章制度。要堅持強監嚴監理工作導向，嚴肅查處重大違法違規案件，嚴厲打擊非法金融活動。
會議強調，要健全上下貫通、左右協同、內外連動的工作機制，充分調動各方積極性，推動形成監理合力，提升監理工作質效。要緊緊依靠地方黨委政府，實現同責共擔、同題共答、同向發力。要加強相關部會協同配合，維持政策制定和執行的一致性穩定性。要持續健全閉環管理機制，確保重要工作一抓到底，「乾一件成一件」。要積極進行正面引導，堅定發出中國經濟光明論的監管強音。