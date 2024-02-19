金融監管總局：做細做實風險監測和防範處置　嚴打非法金融活動

根據國家金融監督管理總局網站2月19日消息，金融監理總局黨委書記、局長李雲澤主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習貫徹國務院第三次全體會議精神，對開年工作作動員部署。



會議指出，要奮力搶抓工作先機，確保全年工作良好開局、高標起步。要掌握情勢、鼓足幹勁，積極推出有利於提振信心和預期的政策措施。要圍繞中心、服務大局，確保監理工作最終效果符合黨中央決策意圖。要融入大局、順勢而為，依照系統觀念深入規劃、推進工作，堅持用改革的辦法解決前進的問題。

圖為2023年6月9日，國家金融監督管理總局局長李雲澤在上海與上海金融系統高層研究座談。（視覺中國）

會議要求，要聚焦監管主責主業，掌握實質風險，解決實際問題，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。要做細做實風險監測和防範處置，加快化解存量、有效遏制增量。要穩步推動派出機構改革，確保有組織、有步驟、有紀律地平穩落地。要加快彌補監管制度機制短板，按計劃出台有關規章制度。要堅持強監嚴監理工作導向，嚴肅查處重大違法違規案件，嚴厲打擊非法金融活動。

會議強調，要健全上下貫通、左右協同、內外連動的工作機制，充分調動各方積極性，推動形成監理合力，提升監理工作質效。要緊緊依靠地方黨委政府，實現同責共擔、同題共答、同向發力。要加強相關部會協同配合，維持政策制定和執行的一致性穩定性。要持續健全閉環管理機制，確保重要工作一抓到底，「乾一件成一件」。要積極進行正面引導，堅定發出中國經濟光明論的監管強音。