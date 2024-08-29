首次！運-20與殲-10飛越埃及金字塔　與獅身人面像同框慶中埃友誼

8月28日中午，在埃及吉薩金字塔景區，中國空軍1架運-20與空軍八一飛行表演隊6架殲-10表演機編隊飛越金字塔上空，殲-10表演機在空中拉出象征中埃兩國國旗顏色的6道彩煙，吉薩金字塔景區內的觀眾爭相合影留念，為中埃兩國友誼留下歷史見証。



空軍八一飛行表演隊隊長李斌，「今年是中埃建立全面戰略伙伴關係10周年，這場飛行表演是現代科技與歷史古跡的完美融合，留下的是精彩的瞬間和『友誼的航跡』。」



據官方釋出影片，一開始運-20及八一飛行表演隊殲-10戰機在28日編隊飛越開羅的吉薩金字塔群，殲-10機隊編組拉出代表中埃兩國國旗的六道彩煙，飛越金字塔和獅身人面像，現場響起許多掌聲。



空軍新聞發言人謝鵬表示，這是空軍八一飛行表演隊首次前往非洲國家進行飛行表演，也是表演隊出國表演航程最遠的一次。任務機組一路上飛越戈壁、雪山、海洋、沙漠，既檢驗了遂行任務能力，也展示了中國空軍遠程機動投送能力和實戰化訓練水平。

運-20飛行員龐榮奇介紹，受邀參展的這架運-20曾遠赴湯加執行運送救災物資任務，任務機組10餘次參加國際人道主義救援、接運在韓中國人民志願軍烈士遺骸回國等重大任務。

中國空軍1架運-20與空軍八一飛行表演隊6架殲-10表演機編隊飛越金字塔上空。（新華社）

中國空軍1架運-20與空軍八一飛行表演隊6架殲-10表演機編隊飛越金字塔上空。（新華社）

中國空軍1架運-20與空軍八一飛行表演隊6架殲-10表演機編隊飛越金字塔上空。（新華社）

中國空軍1架運-20與空軍八一飛行表演隊6架殲-10表演機編隊飛越金字塔上空。（新華社）

中國空軍1架運-20與空軍八一飛行表演隊6架殲-10表演機編隊飛越金字塔上空。（新華社）

中國空軍1架運-20與空軍八一飛行表演隊6架殲-10表演機編隊飛越金字塔上空。（新華社）

據了解，首屆埃及航展將於9月3日至5日舉辦，在埃及航展舉辦期間，運-20與殲-10表演機還將共舞藍天。

《新華社》報道指出，1956年5月30日，中埃兩國建立外交關係。埃及是首個同新中國建交的阿拉伯和非洲國家。中國空軍飛機飛越金字塔，以特殊的方式將兩種文明聯繫在一起，成為兩國人民深厚情誼的見證。