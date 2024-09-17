福特CEO讚中國電動汽車崛起震撼　直言「我們落後了」

福特汽車（Ford） 行政總裁Jim Farley多次訪華之後，對於中國電動汽車產業實力感到震驚，並稱「來了中國才知道我們落後了。」



福特汽車（Ford） 行政總裁Jim Farley多次訪華之後，對於中國電動汽車產業實力感到震驚。（央視）

Jim Farley表示，「中國電動汽車企業憑借卓越的技術、低成本的供應鏈及快速反應，已在全球競爭中脫穎而出，來了中國才知道我們落後了。」

去年初，Jim Farley在新冠疫情後首次訪問中國，當時坐到了長安汽車一款純電SUV裏，這輛車給他留下非常深刻的印象，他還在試駕後表示，「這完全不一樣了，他們領先我們了。」

隨後，Jim Farley又多次訪華，並將一些中國電動汽車安排運往密芝根州（Michigan），供公司高管層和董事們試駕體驗研究學習。

2024年1月10日，山東煙台，裝載新能源汽車的「比亞迪開拓者1號」從煙台港啟航。（視覺中國）

2024年7月4日，在意大利米蘭舉行的Omoda和Jaecoo新車上市活動中，中國奇瑞（Chery ）製造的Omoda 5在展場亮相。（Reuters）

有外媒報道指，中國車企短短幾年就從曾經佔據主導地位的國外競爭對手手中奪取了大量國內市場份額，如今，中國車企正在迅速向歐洲、中東和其他亞洲市場擴張。

而在福特、Tesla等所在的的美國，盡管汽車製造商將電動汽車視為未來，但目前由於價格高昂、充電不便，電動汽車銷量增長放緩，觀望情緒日益顯著。

Jim Farley還稱，中國電動汽車正在以光速前進，採取了AI和其他大量新技術，而美國找不到類似的產品。中國車企通過高效產業鏈，正在以低價提供更好的產品，並且在外邊迅速佔領市場。