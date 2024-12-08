「大肆以權謀私、收受巨額財物」71歲東莞原市長李毓全遭開除黨籍

中央紀委國家監委網站12月8日通報，廣東省紀委監委對東莞市委原副書記、市政府原市長李毓全嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，李毓全遭開除黨籍處分。



東莞市原市委副書記、市長李毓全。（網絡圖片）

通報指，經查，李毓全喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮金；違背組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀利並收受財物；廉潔底線失守，違規贈送禮金，違規從事營利活動；大肆以權謀私，利用職務便利為他人在土地審批、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，李毓全嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予李毓全開除黨籍處分；按規定取消其相應退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，現年71歲的李毓全此前長期在東莞工作。1994年9月起任東莞市副市長；2004年4月起任東莞市委副書記；2006年4月起任東莞市委副書記，市長；2011年10月任東莞市政協黨組書記；2012年1月8日當選東莞市政協主席，至2016年卸任。