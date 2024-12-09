習近平：我國經濟基礎穩優勢多韌性強潛能大　長期向好趨勢沒有變

新華社報道，中共中央6日在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。中共總書記習近平表示，我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。



中共總書記習近平表示，我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。（資料圖片）

習近平表示，要實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好。

習近平指出，今年，面對更加錯綜複雜的國際國內環境，中共中央團結帶領全黨全國各族人民，頂住壓力、克服困難，沉著應變、綜合施策，我國經濟運行總體平穩、穩中有進，經濟社會發展主要目標任務將順利完成，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

習近平指出，做好明年經濟工作，首先必須堅定必勝信心。我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。我們要保持戰略定力，主動塑造於我有利的外部環境，堅定不移辦好自己的事，把各方面積極因素轉化為發展實績。

習近平對各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士提出3點希望。一是提高政治站位，協助黨和政府做好經濟工作。引導廣大成員及所聯繫群眾全面辯證看待經濟形勢、發展大勢，唱響主旋律、傳遞正能量。二是發揮人才薈萃優勢，積極為中共中央決策獻計出力。三是加強自身建設，進一步增強參政議政能力。