雲南玉溪知名宣教師馬玉巍被捕　引發穆斯林聚市府門前抗議

據境外媒體周一（16日）報道，雲南玉溪知名阿訇（伊斯蘭教宣教師）馬玉巍被捕，引發大批穆斯林聚集市政府門前抗議，甚至就地過夜。官方尚未說明逮捕的理由，知情人士則分析，馬玉巍被捕的原因可能是因為宣講《可蘭經》。另外，馬玉巍的父母、妻子據報也同時被拘捕。



馬玉巍被捕。（X平台）

馬玉巍是當地知名伊斯蘭教宣教師。（X平台）

報道指，周日（15日）上午，馬玉巍在玉溪市紅塔區聶耳廣場附近一家餐廳用餐時被大約60名警察強行帶走。目擊者表示，餐廳員工和顧客要求警方出示法律文書，但警方僅回應配合調查。

事件引發大批穆斯林聚集市政府門前抗議，要求警方放人。抗議者向市政府提交一份訴求書，要求政府部門解釋拘捕馬玉巍的理由，並保障回族穆斯林的宗教信仰自由等。

大批穆斯林聚集市政府門前抗議，要求警方放人。他們甚至就地過夜。（HHRW）

自周一凌晨起，大批軍警車輛進入抗議區域，當局又設置通訊干擾車，並在玉溪主要街道設置關卡。消息人士指，周一晚上，大批警察強行驅散了在市政府前抗議的民眾，而馬玉巍的父母、妻子也同時被拘捕。

馬玉巍是玉溪大營清真寺的宣教師，多年來致力於為社區講授可蘭經和宗教知識。旅美穆斯林古懿透露，大營清真寺被政府認定為非法宗教活動場所。今年5月，玉溪市、紅塔區兩級政府宗教部門還召集開會，警告他們從事非法宗教活動，勒令他們關閉已經有20多年歷史的可蘭經學習班。