解放軍代表團將訪日交流　專家：日美關係或現變數

在中日領導人於去年11月確認「戰略互惠關係」後，雙邊關係持續升溫。1月13日，日本執政黨代表團抵達中國進行三天訪問，雙方將舉行第九次「中日執政黨交流機制」會議。而在軍事交流領域，國防部宣布，解放軍東部戰區代表團即將於本月中訪問日本，此舉是多年來的首次。



此次訪華的日本代表團由自民黨幹事長森山裕和公明黨幹事長西田實仁率領，訪問為期三天。據《共同社》報道，訪團將於14日會見全國政協主席王滬寧及外長王毅。此次會議曾因中日關係波動中斷近六年半，如今再度重啟。

日本首相石破茂1月9日在官邸會見自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁，這兩名執政黨幹事將從13日起訪華，重啟自2018年10月中斷的「日中執政黨交流機制」定期對話。圖為2024年12月24日，日本首相石破茂於在東京出席記者會。（Reuters）

根據國防部1月13日發布的消息，經中日雙方商定，解放軍東部戰區代表團將於本月中旬訪問日本。期間，代表團將會見日本防衛省、自衛隊聯合參謀部高層，並參訪相關軍事單位。官方表示，此訪將有助於增進雙方理解與互信，促進中日防務交流。不過，官方並未公布訪團成員名單及最高軍階。

公開資料顯示，解放軍東部戰區代表團此前曾於2018年訪日，由時任副司令員孫和榮中將等六人組成，創下東部戰區幹部首次訪日及2010年後解放軍將軍訪日的紀錄。疫情後，中日軍官交流逐漸重啟，去年解放軍第13批中青年軍官代表團曾訪問日本，而日本中青年軍官代表團上月剛完成對中國的參訪行程。

此外，《自由亞洲電台》引述美國聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系主任葉耀元的分析指出，中國此次加強與日本的互動背後有其戰略需求。他表示：「第一個方面還是在外資方面，日本還是有很充沛的外資，不管是設廠，還是投資，對於中國來說都是一個大的利好。」葉耀元同時補充，「日本的半導體技術對於中國也有很影響力」。

葉耀元進一步分析，日本在中美之間的態度搖擺，對中國有利。「日本搖擺的話，美國在印太地區的戰略架構就沒有那麼穩定；尤其是韓國的政局又那麼動蕩，人們也不知道下一屆韓國總統要往哪邊靠。」