國產人形機械人亮相　身高1.8米料今年上崗　可從事變電站巡檢

周三（2月5日），湖北製造的人形機械人亮相，預計今年正式「上崗」，將「應聘」變電站巡檢工作。



人形機械人。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，「勞動者」系列人形機械人，由華中科技大學陳學東院士團隊聯合武漢格藍若智能技術股份有限公司製造。

「勞動者」系列人形機械人名叫「大壯」，設計得十分結實，其中「勞動者1號」身高1米8，重95公斤，是迄今最高大強壯的人形機械人。它的雙臂力量滿滿，能穩定地舉起100斤重的物體。

2024年4月，陳學東院士團隊聯合武漢格藍若，揭榜湖北省人形機器人突破工程，進行人形機械人科研攻關。此前團隊積累了諸多領先技術，研發了國內最大的重載電驅動四足機械人、高動態雙輪足機械人。

相比於四足機械人，人形機械人更像「人」，「更懂人」。（極目新聞）

2024年6月下旬，團隊便設計出了人形機械人的本體（即機械人的機械部分，包括設計與組裝）。從去年到現在，團隊一直不斷升級完善「大壯」。

在過去的幾個月中，研究團隊歷經三輪迭代，將人形機械人的身高、體重、關節靈活度、負重能力等方面進行優化升級。

相比於四足機械人，人形機械人更像「人」，「更懂人」，製造難度也更大。據介紹，「人形機械人涉及多學科、多門類的技術。」人形機械人需要經歷本體、驅動、運動控制、感知、交互五個方面的突破。

人形機械人可舉起100斤重物。（極目新聞）

在此基礎上，又細分很多小目標。如以場景做驅動，就要先試驗「桌上只放幾瓶水，它怎麼取」，完成後再試驗「桌上的水亂放，它怎麼取」，不斷增加難度，讓它不斷學習、進步。

目前團隊在關節驅動、關節自由度以及整機結構等方面都攻克了諸多難題，系統地掌握了核心技術。團隊堅持自主研發，將「大壯」的電機控制系統進行改造，電機扭矩密度達到了很高的要求，電機小而有勁，能實現低速大扭矩，技術指標達到世界先進水平，這也使得大壯的本體具備更高的負重能力。先進的電機控制算法使得大壯能更完美地執行任務。

目前，人形機械人技術正在快速進步，即將走出實驗室，邁向實際應用。「大壯」瞄准電力巡檢－運維需求，將進一步開展電力巡檢－運維具身智能研發，在帶電環境下代替人類操作者執行相關危險作業。隨着技術的成熟，將會實現人形機械人在先進製造、家政服務等多個領域的通用。